Karşıyaka, ABD'li Rashard Kelly'yi kadrosuna kattı
Türkiye Sigorta Basketbol Süper Ligi ekiplerinden Karşıyaka, ABD'li Rashard Kelly'i kadrosuna kattığını bildirdi.
Türkiye Sigorta Basketbol Süper Ligi ekiplerinden Karşıyaka, ABD'li Rashard Kelly'i kadrosuna kattığını bildirdi.
Kulüpten yapılan açıklamada, Rashard'ın Wichita State Shockers, Parma, JDA Dijon, Gaziantep, Wolves Vilnius, BC Prometey, ADA Blois ve Aomori Watts takımlarında forma giydiği belirtildi.
Açıklamada, "2026-2027 sezonunda Karşıyaka'mızın formasını giyecek. Rashard'a yeşil-kırmızılı formamızla başarılı bir sezon diliyor, kulübümüze 'hoş geldin' diyoruz." ifadeleri kullanıldı.
Kaynak: AA