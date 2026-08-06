Karşıyaka, Muhaymin Mustafa'yı kadrosuna kattı

Türkiye Sigorta Basketbol Süper Ligi ekiplerinden Karşıyaka, kısa forvet Muhaymin Mustafa'yı transfer etti.

Kulüpten yapılan açıklamada, "Muhaymin Mustafa, Karşıyaka'mızda. Kariyerinde Anadolu Efes, TOFAŞ, Galatasaray, Darüşşafaka ve Merkezefendi formaları giyen, geçtiğimiz sezonu ise Onvo Büyükçekmece'de tamamlayan Muhaymin Mustafa, 2026-2027 sezonunda Karşıyaka'mızın formasını giyecek. Muhaymin'e yeşil-kırmızılı formamızla başarılı bir sezon diliyor, kulübümüze hoş geldin diyoruz." ifadeleri kullanıldı.

27 yaşındaki oyuncu, Sudanlı bir ailenin çocuğu olarak KKTC'de dünyaya geldi.

Kaynak: AA