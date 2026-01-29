Haberler

Karşıyaka Basketbol Fenerbahçe maçı kapalı gişe

Karşıyaka Basketbol, Türkiye Sigorta Basketbol Süper Ligi'nde 31 Ocak Cumartesi günü yapacağı Fenerbahçe maçının tüm biletlerinin tükendiğini açıkladı. Taraftarların yoğun ilgisi nedeniyle biletler iki gün kala tükendi.

Basketbol Süper Ligi'nin 18. haftasında Karşıyaka Basketbol, 31 Ocak Cumartesi günü saat 15.30'da Fenerbahçe'yi ağırlayacak. Bu karşılaşmaya yeşil-kırmızılı taraftarlar büyük ilgi gösterdi. Maça iki gün kala tüm biletlerin tükendiği açıklandı. Konuyla ilgili kulüpten yapılan duyuruda, "Cumartesi günü saat 15.30'da, Fenerbahçe Beko ile oynayacağımız karşılaşmanın biletleri tükenmiştir. Yoğun ilginiz için teşekkürler büyük Karşıyaka taraftarı" denildi.

Sezonun ilk yarısında İstanbul'da oynanan karşılaşmayı sarı-lacivertliler, 87-73'lük skorla kazandı. - İZMİR

