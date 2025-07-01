Karşıyaka Basketbol Efsanesi Ateş Özerk Son Yolculuğuna Uğurlandı

KARŞIYAKA Spor Kulübü'nde basketbol takımının ilk şampiyonluğunu yaşadığı dönem olan 1983-1989 yılları arasında basketbol şube başkanı olarak görev yapıp geçen cumartesi günü 84 yaşında hayatını kaybeden Ateş Özerk, son yolculuğuna parkeden uğurlandı. Karşıyaka camiası, duayen yöneticisi için Mustafa Kemal Atatürk Karşıyaka Spor Salonu'nda basketbol parkesi üzerinde özel bir tören düzenledi.

Törene Karşıyaka Belediye Başkanı Yıldız İşçimenler Ünsal, kulüp yönetimi, eski başkanlar Hasan Denizkurdu, Fatih Diniz, Azat Yeşil, divan kurulu ile eski yöneticilerin yanı sıra 1987 yılında şampiyonluk yaşayan kadronun antrenörü Nadir Vekiloğlu, oyuncuları, Efe Aydan, Erman Kunter gibi basketbol adamları, basketbol altyapı oyuncuları ve teknik kadrosu ile sevenleri katıldı.

Ateş Özerk'in tabutu, Başkan Aygün Cicibaş ve Karşıyaka'nın eski şampiyon kadrosunun oyuncuları ve yöneticilerin omuzlarında salona getirildi. Karşıyaka camiası, törende Özerk'le ilgili anılarını anlattı. Ateş Özerk'in cenazesi törenin ardından Bostanlı Beşikçioğlu Camisi'nden son yolculuğuna uğurlandı.