Haberler

Karşıyaka, Xavier Munford'u Kadrosuna Kattı

Güncelleme:
Facebook'da Paylaş Twitter'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş Google News'de Paylaş

Türkiye Sigorta Basketbol Süper Ligi ekiplerinden Karşıyaka, 33 yaşındaki ABD'li oyun kurucu Xavier Munford'u kadrosuna kattı.

Türkiye Sigorta Basketbol Süper Ligi ekiplerinden Karşıyaka, 33 yaşındaki ABD'li oyun kurucu Xavier Munford'u kadrosuna kattı.

Kulüpten yapılan açıklamada, "Kariyerine Rhode Island Rams'te başlayan, Bakersfield Jam, Memphis Grizzlies, Milwaukee Bucks, Barcelona, Bursaspor, Melbourne Phoenix, Hapoel Tel Aviv, Reyer Venezia, Hapoel Holon formaları giyen geçtiğimiz sezonu ise UNICS Kazan'da tamamlayan Xaiver Munford, 2026-27 sezonunda Karşıyaka'mızın formasını giyecek. Xavier'e yeşil-kırmızılı formamızla başarılı bir sezon diliyor, kulübümüze hoş geldin diyoruz." denildi.

Kaynak: AA
Rusya, Kiev'deki kritik tesisi vurdu! Gökyüzünden ateş yağdı

Başkentteki kritik tesisi havaya uçurdular
Haberler.com
2000

Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.

Erzincan'da toprak kayması alarmı: Acil tahliye istendi

Bir ilimizde alarm verildi, acil tahliye istendi
İstifası kabul edilmeyen Fatih Tekke'den açıklama

Trabzon'da Fatih Tekke bilmecesi çözüldü
Fenerbahçe ayrılığı resmen açıkladı: Cengiz Ünder, Çorum FK'ya transfer oldu

F. Bahçe ayrılığı resmen açıkladı! Yeni adresi de belli

AK Parti'den erken seçim çıkışı! İşte Erdoğan'ın yeniden adaylığı için üzerinde durulan formül

İşte Erdoğan'ın yeniden adaylığı için üzerinde durulan formül
Fidan hoca gözaltına alındı

Sınırları fazla zorlamıştı! Fidan hoca, en sonunda kendini yaktı
Cezaevindeki komedyen Deniz Göktaş için peş peşe farklı kararlar

Cezaevindeki ünlü komedyen için peş peşe farklı kararlar
Narin'in ağabeyi Enes Güran'ın duruşmadaki sözleri: O köyü güzel bir köy zannetmeyin

Narin'in ağabeyinin mahkemedeki videosu ortaya çıktı