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Karşıyaka Basketbol, 11 Maç Sonra Kazandı

Karşıyaka Basketbol, 11 Maç Sonra Kazandı
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Karşıyaka Basketbol, Türkiye Sigorta Basketbol Süper Ligi 23. haftasında Bursaspor'u 82-78 mağlup ederek 11 maçlık galibiyet hasretine son verdi. Başantrenör Ahmet Çakı, savunma performansını övdü ve hücum eksikliklerine dikkat çekti.

Karşıyaka Basketbol, Türkiye Sigorta Basketbol Süper Ligi'nin 23. haftasında Bursaspor'u mağlup ederek 11 maç sonra kazandı.

Türkiye Sigorta Basketbol Süper Ligi'nin 23. haftasında Karşıyaka, Mustafa Kemal Atatürk Karşıyaka Spor Salonu'nda Bursaspor'la karşı karşıya geldi. İzmir ekibi, başa baş geçen mücadelede rakibini 82-78 mağlup etti. Bu sonuçla birlikte yeşil-kırmızılılar, 11 maçlık galibiyet hasretine son vererek uzun bir süre sonra kazanmayı hatırladı. Karşıyaka Başantrenörü Ahmet Çakı müsabakaya dair açıklamalarda bulundu. Performansları hakkında konuşan Çakı, "Rakibimizi 60 sayı bandında tutacak kadar iyi bir savunma performansı sergiledik. Ancak kazanamamanın getirdiği gerginlik zaman zaman gereksiz faullere, ribauntlarda zafiyete ve konsantrasyon kayıplarına yol açtı. Hücumda ise bazı eksikliklerimiz olduğunu biliyoruz. Takımımızda çok fazla üreten oyuncu olmaması sebebiyle zaman zaman hücumda tıkanmamız normal. Bu durumu takım halinde daha fazla çalışarak aşmamız gerekiyor. Bugün aldığımız galibiyetten dolayı mutluyuz. Önümüzde 7 maç daha var ve bu karşılaşmalarda da aynı mücadeleci ruhu sahaya yansıtmalıyız. Sezonun geri kalanında da bu performansı devam ettirmek için çalışmalarımıza kararlılıkla devam edeceğiz" diye konuştu. - İZMİR

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / Spor
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