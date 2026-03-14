Ayvalıkgücü Belediyespor: 2-0

STAT: Alsancak Mustafa Denizli

HAKEMLER: Burak Kamalak, Muhammet Oğuzhan Öztaş, Mahmut Can Çilkız

KARŞIYAKA: Tunay - Harun, Hıdır (Dk. 81 İlyas), Ensar, Selim, Alpay, Hüseyin (Dk. 46 Samet), Erhan, Mücahit (Dk. 89 Tolga), Adem (Dk. 46 Murat), Ömer Faruk (Dk. 75 Yasin)

AYVALIKGÜCÜ BELEDİYESPOR: Bartu - Ahmet Batuhan, Adnan, Erdinç, Yavuz Selim (Dk. 62 Mustafa Durgun), Yağız Haydar (Dk. 46 Baha) (Dk. 74 Abdülkadir), Ata, Hüseyin (Dk. 62 Emirhan), Hamit, Mustafa Miroğlu, Ufuk

KIRMIZI KART: Dk. 71 Ata ( Ayvalıkgücü Belediyespor )

GOLLER: Dk. 44 ve Dk. 71 (P) Ömer Faruk ( Karşıyaka )

SARI KARTLAR: Hüseyin, Alpay ( Karşıyaka ), Yavuz Selim, Ata, Mustafa Miroğlu ( Ayvalıkgücü Belediyespor )

3'üncü Lig 4'üncü Grup'ta Karşıyaka üst üste 5'inci galibiyetini kendisi gibi formda olan en yakın rakibi Ayvalıkgücü Belediyespor'u yenerek alıp üçüncü sıradaki yerini sağlamlaştırdı: 2-0. Alsancak Mustafa Denizli Stadı'ndaki karşılaşmada yeşil-kırmızılıların gollerini ikincisi penaltıdan 44 ve 71'inci dakikalarda takımın yıldız golcüsü Ömer Faruk attı. Bu maça kadar son 13 maçta 12 galibiyet alan rakibini net bir skorla mağlup eden İzmir temsilcisi bu sezon ilk kez 5'te 5 yaparken puanını 56'ya çıkardı. Karşıyaka sezon sonunda olası puan eşitliği durumunda takipçisi Ayvalıkgücü'ne ikili averajda da üstünlük kurarak Play-Off'ta saha avantajı için dev adım attı. Galibiyet serisi İzmir'de biten Ayvalıkgücü ise Karşıyaka'nın 4 puan gerisinde 52 puanla dördüncü sırada kaldı.

44'üncü dakikada Karşıyaka öne geçti. Erhan'ın sağdan ortasını ceza alanında iyi yükselen Ömer Faruk kafayla ağlara yolladı: 1-0.

71'inci dakikada fark ikiye çıktı. Ata ceza sahasında Ömer Faruk'u düşürünce hakem penaltı noktasını gösterip bu futbolcuyu ikinci sarıdan kırmızı kartla oyundan attı. Topun başına geçen Ömer Faruk kendisinin ve takımının ikinci golünü atıp skoru belirledi: 2-0.

Kaynak: Demirören Haber Ajansı