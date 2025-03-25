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Karşıyaka Anadolu Üniversitesi İle Zirve Yarışında

Karşıyaka Anadolu Üniversitesi İle Zirve Yarışında
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Karşıyaka, TFF 3. Lig 1. Grup 26. hafta mücadelesinde yarın Anadolu Üniversitesi'ni ağırlayacak. Takımın galibiyetle ayrılması halinde Bursaspor'u takibe devam edecek. Enes Nalbantoğlu ve Abdülkadir Öksüz takımda geri dönüyor.

Karşıyaka, TFF 3. Lig 1. Grup'taki 26. hafta mücadelesinde yarın Anadolu Üniversitesi'ni konuk edecek.

TFF 3. Lig 1. Grup ekiplerinden Altınordu, 26. hafta mücadelesinde yarın Anadolu Üniversitesi ile karşı karşıya gelecek. Alsancak Stadyumu'nda oynanacak müsabaka saat 14.00'te başlayacak. Mücadeleyi Ankara bölgesi hakemlerinden Demokrat Özgür Güneş yönetecek. Karşılaşma öncesinde 14 galibiyet, 6 beraberlik ve 4 mağlubiyeti olan Karşıyaka, 48 puanla ikinci sırada yer alıyor. İzmir ekibi, rakibi karşısında hata yapmayıp 55 puanı bulunan lider Bursaspor'u zirve yarışındaki takip etmek istiyor. Konuk ekipte yeşil-kırmızılı ekibi mağlup ederek play-off hattına girmeyi hedefliyor.

İki ekip arasında ligin ilk devresinde oynanan müsabakayı Karşıyaka deplasmanda 3-1 kaybetmişti.

Enes ve Abdülkadir dönüyor

Karşıyaka'da 7 maçtır forma giyemeyen Enes Nalbantoğlu'nun sakatlığını atlattığı ve takıma geri döndüğü ifade edildi. Nalbantoğlu'nun yarın kadroda yerini alması ve Ahmet Yıldırım'ın süre vermesi halinde oynayacağı belirtildi. Kırmızı kart cezalısı olan Abdülkadir Öksüz de takıma geri döndü. Hasta olduğu için Muş deplasmanında forma giyemeyen orta saha Hakan Barış'ın ise yarın kadroda olması bekleniyor. Tedavisi devam eden Erdal Öztürk'ün durumunun ise yarın maç saatinde belli olacağı öğrenildi. - İZMİR

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / Spor
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