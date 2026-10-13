Karşıyaka, 34 yaşındaki Fransız oyun kurucu Yakuba Ouattara'yı kadrosuna kattıGoogle algoritmasına bırakmayın, okuyacağınız haberi siz seçin! Tıkla ve ekle
Türkiye Sigorta Basketbol Süper Ligi ekiplerinden Karşıyaka, 34 yaşındaki Fransız oyun kurucu Yakuba Ouattara'yı kadrosuna kattı. İzmir temsilcisinin açıklamasında Karşıyaka'mıza hoş geldin Yakuba Ouattara denildi; deneyimli oyuncu son 2 sezonu Paris Basketbol'da geçirmişti.
Türkiye Sigorta Basketbol Süper Ligi ekiplerinden Karşıyaka, 34 yaşındaki Fransız oyun kurucu Yakuba Ouattara'yı kadrosuna kattı.
İzmir temsilcisinin açıklamasında, "Karşıyaka'mıza hoş geldin Yakuba Ouattara." denildi.
Deneyimli oyuncu, son 2 sezonu Paris Basketbol'da geçirmişti.
Kaynak: AA