Haberler

Karşıyaka, 1407 Gün Sonra Atatürk Stadı'nda

Karşıyaka, 1407 Gün Sonra Atatürk Stadı'nda
Haberler
Güncelleme:
Haberler
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

3'üncü Lig 4'üncü Grup'ta Karşıyaka, Eskişehir Anadolu ile oynayacağı maçla 1407 gün sonra İzmir Atatürk Stadı'na dönüş yapacak. Taraftarlar nostalji yaşarken, takım 4 maçı da kazandı.

İZMİR,

3'üncü Lig 4'üncü Grup'ta iç saha maçlarını oynadığı Alsancak Mustafa Denizli Stadı'nın zemini bakıma girdiği için bu hafta Eskişehir Anadolu'yu İzmir Atatürk Stadı'nda konuk edecek Karşıyaka, 1407 gün sonra emektar stada dönecek. Karşıyaka, İzmir'de 1971 Akdeniz Oyunları için yapılan yaklaşık 55 yıllık Atatürk Stadı'nda senelerce iç saha maçlarını oynadı. Eski Alsancak Stadı 2014 yılında çürük olduğu için kapatılıp yıkıldıktan sonra Atatürk Stadı'na taşınan Kaf-Kaf, yaklaşık 8 sezon boyunca rakiplerini bu statta ağırladı.

İzmir Atatürk Stadı'nda en son 28 Kasım 2021'de Edirnespor'u konuk eden, ardından iç saha maçlarına önce Bornova Stadı'nda, sonra da inşaatı bitince Alsancak Stadı'nda çıkan Karşıyaka bu hafta nostalji yaşayacak. Eskişehir Anadolu'yla cumartesi günü saat 16.00'da oynanacak maçta 4 yıl sonra Atatürk Stadı'na ayak basacak Karşıyaka, 1407 gün sonra emektar stada çıkacak. Grupta oynadığı 4 maçı da kazanarak zirve ortağı olan yeşil-kırmızılılarda taraftarlar da daha önce defalarca doldurdukları Atatürk Stadı'nın kapalı tribününe akın etmeye hazırlanıyor. Karşıyaka taraftarları, yeni statların açılmasıyla son yıllarda sessizliği bürünen Atatürk Stadı'nı yıllar sonra eski günlerine döndürmeye hazırlanıyor.

Kaynak: Demirören Haber Ajansı / Spor
Bahçeli'den CHP'nin Meclis açılışına katılmama kararına tepki

CHP'nin kararı Bahçeli'yi küplere bindirdi: Bu vahim bir durumdur
Hamas, Trump'ın Gazze planına ne yanıt verecek? Üst düzey yetkiliden olay iddia

Korkulan oldu! Hamas'ın üst düzey isminden ses getirecek açıklama
Gergerlioğlu merak edilen soruyu canlı yayında yanıtladı: DEM Parti Cumhur İttifakı'na katılır mı?

Gergerlioğlu'na açık açık sorduk: DEM, Cumhur İttifakı'na katılır mı?
Haberler.com
500
Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
Eski Kongo Cumhurbaşkanı Joseph Kabila idama mahkum edildi

Eski Cumhurbaşkanı idama mahkum edildi
Artçılar 12 bini aştı, deprem fırtınası sürüyor: Ölü faylar uyandı

Beşik gibi sallanan ilimiz diken üstünde! Ölü faylar uyandı
title
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.