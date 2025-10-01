Karşıyaka, 1407 Gün Sonra Atatürk Stadı'nda

İZMİR,

3'üncü Lig 4'üncü Grup'ta iç saha maçlarını oynadığı Alsancak Mustafa Denizli Stadı'nın zemini bakıma girdiği için bu hafta Eskişehir Anadolu'yu İzmir Atatürk Stadı'nda konuk edecek Karşıyaka, 1407 gün sonra emektar stada dönecek. Karşıyaka, İzmir'de 1971 Akdeniz Oyunları için yapılan yaklaşık 55 yıllık Atatürk Stadı'nda senelerce iç saha maçlarını oynadı. Eski Alsancak Stadı 2014 yılında çürük olduğu için kapatılıp yıkıldıktan sonra Atatürk Stadı'na taşınan Kaf-Kaf, yaklaşık 8 sezon boyunca rakiplerini bu statta ağırladı.

İzmir Atatürk Stadı'nda en son 28 Kasım 2021'de Edirnespor'u konuk eden, ardından iç saha maçlarına önce Bornova Stadı'nda, sonra da inşaatı bitince Alsancak Stadı'nda çıkan Karşıyaka bu hafta nostalji yaşayacak. Eskişehir Anadolu'yla cumartesi günü saat 16.00'da oynanacak maçta 4 yıl sonra Atatürk Stadı'na ayak basacak Karşıyaka, 1407 gün sonra emektar stada çıkacak. Grupta oynadığı 4 maçı da kazanarak zirve ortağı olan yeşil-kırmızılılarda taraftarlar da daha önce defalarca doldurdukları Atatürk Stadı'nın kapalı tribününe akın etmeye hazırlanıyor. Karşıyaka taraftarları, yeni statların açılmasıyla son yıllarda sessizliği bürünen Atatürk Stadı'nı yıllar sonra eski günlerine döndürmeye hazırlanıyor.