Kars Valisi ve Belediye Başkan Vekili Ziya Polat, asılsız çağrılar konusunda uyarıda bulundu

Kars Valisi ve Belediye Başkan Vekili Ziya Polat, 112 Acil Çağrı Merkezi'ne gelen asılsız çağrıların fazlalığı sebebiyle ekiplerin boş yere meşgul edilmemesi uyarısında bulundu. Kentte 2021 yılında faaliyete geçen 112 Acil Çağrı Merkezi'ne gelen 1 milyon 14 bin 484 çağrıdan 830 bin 776'sının asılsız olduğu tespit edildi. Vali Polat, merkeze ziyarette bulunarak görevli personelle sohbet etti ve çalışmalar hakkında bilgi aldı.

Kars Valisi ve Belediye Başkan Vekili Ziya Polat, 112 Acil Çağrı Merkezi'ne gelen asılsız çağrıların fazlalığı sebebiyle ekiplerin boş yere meşgul edilmemesi uyarısında bulundu.

Kentte 2021 yılında faaliyete geçen 112 Acil Çağrı Merkezi'ne gelen 1 milyon 14 bin 484 çağrıdan 830 bin 776'sının asılsız olduğu tespit edildi.

Merkeze ziyarette bulunan Vali Polat, görevli personelle sohbet etti, çalışmalarla ilgili bilgi aldı.

Vali Polat, yaptığı konuşmada, merkezde hayat kurtarmak için yürütülen çalışmaların önemine değindi.

Asılsız çağrılarla 112 Acil Çağrı Merkezi'nin meşgul edilmemesini isteyen Polat, "Her türlü suç ve suçluyla mücadelede burası bizim beynimiz. Çok şükür, Kars huzur şehri, bu huzurun sağlanmasında sizlerin de çok büyük emeği var. Hepimizin amacı belli, millete hizmet etmek. 112, bizim canla ilgili olaylarda beynimiz, bu beynimizin asılsız ihbarlarla meşgul edilmemesini istiyoruz. Buradaki arkadaşlarımızın nasıl fedakarca çalıştıklarını biliyoruz. İnşallah onların desteğiyle asılsız ihbar sayımız azalır ve olaylara en kısa zamanda ulaşırız." diye konuştu.