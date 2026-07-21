Haberler

Kars, Wellness Antrenörlerinin buluşma noktası oldu

Kars, Wellness Antrenörlerinin buluşma noktası oldu
Güncelleme:
Facebook'da Paylaş Twitter'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş Google News'de Paylaş

Türkiye Herkes İçin Spor Federasyonu ve Kars Gençlik ve Spor İl Müdürlüğü iş birliğiyle düzenlenen Wellness 2. Kademe Eğitmenlik Kursu, 20-25 Temmuz 2026 tarihleri arasında Kars'ta gerçekleştiriliyor. Katılımcılar teorik ve uygulamalı eğitimlerle antrenörlük yeterliliği kazanıyor.

Kars, spor alanındaki önemli organizasyonlardan birine daha ev sahipliği yapıyor. Türkiye Herkes İçin Spor Federasyonu ile Kars Gençlik ve Spor İl Müdürlüğü iş birliğinde düzenlenen Wellness 2. Kademe Eğitmenlik (Antrenörlük) Kursu, yoğun katılımla devam ediyor.

20-25 Temmuz 2026 tarihleri arasında gerçekleştirilen eğitim programı, spor ve sağlıklı yaşam alanında uzmanlaşmak isteyen antrenör adaylarını Kars'ta bir araya getirdi. Kurs boyunca katılımcılar, alanında deneyimli eğitmenler tarafından verilen teorik eğitimlerin yanı sıra uygulamalı çalışmalarla da mesleki yeterliliklerini geliştiriyor.

Herkes İçin Spor Federasyonu Kars İl Temsilcisi Mahir Emir'in koordinasyonunda yürütülen eğitimlerde; egzersiz bilimi, sağlıklı yaşam, fiziksel aktivite planlaması, antrenman teknikleri ve uygulama yöntemleri gibi birçok başlık ele alınıyor. Katılımcılar, güncel eğitim metotlarıyla donatılarak gelecekte farklı yaş gruplarına yönelik spor faaliyetlerini bilinçli şekilde yürütebilecek donanıma kavuşuyor.

Kars'ın spor eğitimleri açısından önemli merkezlerden biri olma yolunda ilerlediğini gösteren organizasyon, aynı zamanda kentin spor altyapısına ve eğitim faaliyetlerine de katkı sunuyor. Farklı illerden gelen kursiyerlerin katılımıyla gerçekleşen program, bilgi paylaşımının yanı sıra mesleki dayanışmayı da güçlendiriyor.

Yetkililer, sporun toplumun her kesimine yaygınlaştırılması ve sağlıklı yaşam kültürünün geliştirilmesi adına düzenlenen bu tür eğitim programlarının büyük önem taşıdığına dikkat çekerek, yetişecek yeni antrenörlerin ülke genelinde sporun yaygınlaşmasına önemli katkılar sağlayacağını ifade etti.

20-25 Temmuz tarihleri arasında devam edecek kursun sonunda başarılı olan katılımcılar, Wellness 2. Kademe Antrenörlük belgesi almaya hak kazanarak spor camiasına nitelikli eğitmenler olarak kazandırılacak. Kars'ta düzenlenen bu organizasyonun, ilin spor turizmine ve eğitim faaliyetlerine de değer katması bekleniyor. - KARS

Kaynak: İhlas Haber Ajansı
Gülistan Doku soruşturmasında eski valinin eşi dahil 15 kişi gözaltında

Gülistan Doku soruşturmasında yeni gelişme! Valinin eşi de gözaltında
CHP'li başkan için AK Parti iddiası: İstifa edeceğim, Cumhurbaşkanına ilettik

CHP'li başkan AK Parti'ye geçiyor: İstifamı Cumhurbaşkanına ilettik
Özel'den 'Sıra size de gelecek mi?' sorusuna dikkat çeken yanıt

Özgür Özel'den "Sıra size de gelecek mi?" sorusuna bomba yanıt
Haberler.com
500

Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.

Fenerbahçe'den gece yarısı kadro değişikliği

Fenerbahçe'den gece yarısı kadro değişikliği
Fenerbahçeli İsmail'e büyük şok: Evliliği geçerli saymıyorum

Fenerbahçeli İsmail'e büyük şok: Evliliği geçerli saymıyorum
YKS'nin şampiyonları belli oldu! İşte Türkiye birincileri

YKS'nin şampiyonları belli oldu
Alaçatı'daki fahiş fiyatlar isyan ettirdi: Gelmeyin, durum korkunç

Gözde tatil beldesinde fiyatlar isyan ettirdi: Gelmeyin, durum korkunç
Adı Galatasaray ile anılan Jhon Duran yeni takımının formasını giydi

Adı Galatasaray ile anılıyordu! Yeni takımının formasını giydi
Yeşilçam efsanesi Bilge Zobu yıllar sonra ilk kez görüntülendi

Yeşilçam efsanesi yıllar sonra ilk kez görüntülendi
Yenilgiyi hazmedemeyip futbolculara saldıran Paredes'e dev ceza yolda

Bu saldırının bedeli ağır oldu!