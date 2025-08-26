Kars 36 Spor, Ziraat Türkiye Kupası'na Hazırlanıyor

Kars 36 Spor Ziraat Türkiye Kupası 1. Eleme Turu'nda oynayacağı 24 Erzincan Spor karşılaşması hazırlıklarını sürdürüyor.

Yaptığı transferler ile Bölgesel Amatör Lig (BAL) Ligi'nde dikkatleri üzerine çeken Kars 36 Spor, güçlü rakibini yenerek hem kupaya, hem de lige iyi bir başlangıç yapmanın hesaplarını yapıyor.

Antrenmanlarda futbolcuların istekli ve hırslı olmaları teknik ekibi ve yönetimi son derece memnun ediyor.

Ziraat Türkiye Kupası 1. Eleme Turu'nda Kars 36 Spor 24 Erzincan Spor ile 3 Eylül 2025 Çarşamba günü karşılaşacak. Karşılaşma Atletizm Pisti (Şehir Stadyumunda) saat 14.00'de başlayacak.

Karşılaşmaya tüm sporsever ve taraftarlar davet edildi. - KARS