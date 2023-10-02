Kars 36 Spor, Ziraat Türkiye Kupası maçına hazır

Kars 36 Spor Ziraat Türkiye Kupası'nın 1. Tur eleme maçında karşılaşacağı Doğubayazıt Spor'u bekliyor.

Kars Sentetik Saha'da Orhan Tetik, yönetiminde gerçekleştirilen antrenman 1,5 saat sürdü. Isınma hareketleriyle başlayan antrenman, pas çalışmasıyla devam etti. Yeşil beyazlı ekip antrenmanın son bölümde ise yarım sahada çift kale maç yaparak hazırlıklarını tamamladı.

Kars 36 Spor'un Ziraat Türkiye Kupası maçı hazırlıklarını bugün yaptığı antrenmanla tamamladığını ifade eden Teknik Direktör Orhan Tetik, "Evet bizim için sıkıntılı bir süreç olmuştu. İlk tur maçını kazandıktan sonra tabi ki federasyon nezdinde Dersim Spor'un itirazından dolayı bir müddet bu maçın hazırlıklarına kendi sahamızda devam ettik. Tabi o süreçte bir beklenti içerisindeydik. Hakkımızın biz iade edilmesiyle alakalı, geçen hafta bu iade edilince tamamen maça odaklandık. Artık çarşamba günü rakibimiz olan Doğubayazıt ile 1. eleme turu maçını kendi sahamızda oynayacağız" dedi.

Karslı sporseverleri Kars 36 Spor Ağrı Doğubayazıt Spor karşılaşmasına davet eden Tetik, "İyi bir hazırlık dönemi geçirdik. Tabi ki biz lig için çalışmalar yapıyorduk. Ama kupanın tanıtım amaçlı oyucularımıza katkı yapması için maçlarımızı oynayacağız. Çarşamba günü de bunlardan bir tanesine çıkacağız. Doğubayazıt maçı fair play içerisinde geçen bir maç olmasını istiyoruz. Türkiye Kupası'nda bu turu geçip inşallah bir daha ki turda İnegöl Spor karşısına Bursa'ya gitmek istiyoruz" diye konuştu.

Ziraat Türkiye Kupası 1. Eleme tur karşılaşması hazırlıklarını tamamlayan yeşil-beyazlı ekip, Kars 36 Spor Şehit Emniyet Müdürü Gaffar Okkan Tesisleri'nde maç saatini beklemeye başladı.

Kars 36 Spor - Doğubayazıt Spor Ziraat Türkiye Kupası 1. Tur karşılaşması 4 Eylül Çarşamba saat 14.00'de Kafkas Üniversitesi Prof. Dr. Abamüslüm Güven Stadyumu'nda oynanacak. Mücadeleye tüm Karslılar davet edildi.

Kars 36 Spor - Doğubayazıt Spor karşılaşmasını Veysel Yamaç yönetecek. Yamaç'ın yardımcılıklarını Ali Kurt, Miraç Kızılkaya yapacak. Karşılaşmanın 4. hakemi ise Furkan Hakkı Kütükoğlu olacak. - KARS