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Kariyerinde bir ilk yaşayacak: Abdülkadir Ömür, Süper Lig'e geri dönüyor

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Geçen sezonun ara transfer döneminde Trabzonspor'dan Hull City'e giden Abdülkadir Ömür, Türkiye'ye geri dönebilir. 25 yaşındaki futbolcuya Süper Lig'den 3 takım birde talip oldu. Abdülkadir, bu takımlardan birine transfer olması durumunda kariyerinde bir ilki yaşayacak.

Acun Ilıcalı'nın sahibi olduğu İngiltere Championship takımlarından Hull City'de bekleneni veremeyen Abdülkadir Ömür, yeniden Süper Lig'in yolunu tutabilir.

SÜPER LİG EKİPLERİ PEŞİNDE

Yaklaşan ara transfer dönemiyle birlikte gündemdeki isimlerden biri de Abdülkadir Ömür oldu. Türkiye'ye dönmesi muhtemel 25 yaşındaki yıldız, Süper Lig'den Başakşehir, Eyüpspor ve Göztepe yakından ilgileniyor. İstanbul faktörü nedeniyle özellikle Başakşehir ve Eyüpspor'un ilgisine Abdülkadir'in sıcak baktığı öğrenildi. Trabzonspor'un eski yıldızının rotası Ocak ayında netlik kazanacak.

TRANSFER OLURSA BİR İLKİ YAŞAYACAK

Türkiye'de sadece altyapısından yetiştiği Trabzonspor formasını giyen Abdülkadir Ömür, adı geçen takımlarla anlaşması durumunda Süper Lig'de ilk kez başka bir takım adına ter dökecek. Abdülkadir, bordo-mavililerle çıktığı 211 maçta 25 gol atarken, 36 asist yapmıştı. Abdülkadir'in hedefi, istikrarlı oynayabileceği bir takıma gitmek ve yeniden A Milli Takım kadrosuna girmek.

Kariyerinde bir ilk yaşayacak: Abdülkadir Ömür, Süper Lig'e geri dönüyor

HULL CITY'DE YAPTI?

Geçtiğimiz sezonun devre arasında 2.5 milyon Euro bonservisle Trabzonspor'dan Hull City'ye giden Abdülkadir Ömür, İngiltere'de beklenen performansı sergileyemedi. 36 kez giydiği İngiliz ekibiyle gol sevinci yaşayamayan Abdülkadir, bu sezon çıktığı 20 maçta 1 asist yapabildi. 25 yaşındaki futbolcu, geçen sezonun ikinci yarısında ise 16 karşılaşmada sahaya çıkmış ve sadece 2 asist yapmıştı. Milli oyuncunun Hull City ile 2027 yılına kadar sözleşmesi bulunuyor.

Kariyerinde bir ilk yaşayacak: Abdülkadir Ömür, Süper Lig'e geri dönüyor
Haberler.com / Salim Can Özcan - Spor
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Yorumlar (3)

Haber YorumlarıVATOZZ:

Bundan bi cacık olmaz

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Haber YorumlarıHAK SİZİNDİR:

civcivbahçeye gider demedi demeyin .

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Haber YorumlarıSeko:

Gel galatasaraya tekrar parla...

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