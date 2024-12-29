Kariyerinde bir ilk yaşayacak: Abdülkadir Ömür, Süper Lig'e geri dönüyor

Acun Ilıcalı'nın sahibi olduğu İngiltere Championship takımlarından Hull City'de bekleneni veremeyen Abdülkadir Ömür, yeniden Süper Lig'in yolunu tutabilir.

SÜPER LİG EKİPLERİ PEŞİNDE

Yaklaşan ara transfer dönemiyle birlikte gündemdeki isimlerden biri de Abdülkadir Ömür oldu. Türkiye'ye dönmesi muhtemel 25 yaşındaki yıldız, Süper Lig'den Başakşehir, Eyüpspor ve Göztepe yakından ilgileniyor. İstanbul faktörü nedeniyle özellikle Başakşehir ve Eyüpspor'un ilgisine Abdülkadir'in sıcak baktığı öğrenildi. Trabzonspor'un eski yıldızının rotası Ocak ayında netlik kazanacak.

TRANSFER OLURSA BİR İLKİ YAŞAYACAK

Türkiye'de sadece altyapısından yetiştiği Trabzonspor formasını giyen Abdülkadir Ömür, adı geçen takımlarla anlaşması durumunda Süper Lig'de ilk kez başka bir takım adına ter dökecek. Abdülkadir, bordo-mavililerle çıktığı 211 maçta 25 gol atarken, 36 asist yapmıştı. Abdülkadir'in hedefi, istikrarlı oynayabileceği bir takıma gitmek ve yeniden A Milli Takım kadrosuna girmek.

HULL CITY'DE YAPTI?

Geçtiğimiz sezonun devre arasında 2.5 milyon Euro bonservisle Trabzonspor'dan Hull City'ye giden Abdülkadir Ömür, İngiltere'de beklenen performansı sergileyemedi. 36 kez giydiği İngiliz ekibiyle gol sevinci yaşayamayan Abdülkadir, bu sezon çıktığı 20 maçta 1 asist yapabildi. 25 yaşındaki futbolcu, geçen sezonun ikinci yarısında ise 16 karşılaşmada sahaya çıkmış ve sadece 2 asist yapmıştı. Milli oyuncunun Hull City ile 2027 yılına kadar sözleşmesi bulunuyor.