Kariyer maçını oynayan Gedson'dan eski takımına bomba gönderme: Gerekeni yaptık

Eski takımı Galatasaray'a karşı adeta döktüren Gedson Fernandes, 3-1 kazandıkları derbi sonrası sosyal medya hesabından bir paylaşım yaptı. Maç sonrası "Galatasaray'a karşı kazanmak her zaman farklı. Büyük maç kazanmak daha çok mutlu ediyor." diyen Portekizli yıldız, paylaşımına ise "Gerekeni yaptık" notunu düştü.

Beşiktaş'ın Galatasaray'ı 3-1 yendiği maçta sahanın yıldızı olan Gedson Fernandes, derbisi sonra verdiği demeçle ve yaptığı paylaşımla gündem oldu.

"KAYBEDİLMİŞ BİR ŞEY YOK"

Kendileri için çok iyi bir sonuç olduğunu söyleyen Gedson, "Çok anlamlı ve çok özel bir gün. Hak ettiğimiz bir zafer elde ettik. Futbolun gereklerini yaptık. Beşiktaş'ın oynaması gerektiği gibi oynadık. Kaybedilmiş bir şey yok. Biliyoruz biz biraz daha gerideyiz ama maçlarımıza bakacağız." dedi.

"GALATASARAY'A KARŞI OYNAMAK HER ZAMAN FARKLI"

Son olarak Gedson, "Galatasaray'a karşı kazanmak her zaman farklı. Büyük maç kazanmak daha çok mutlu ediyor." diyerek sözlerini noktaladı.

"GEREKENİ YAPTIK"

Öte yandan sosyal medya hesabından paylaşım yapan Gedson, "Gerekeni yaptık. Arkadaşlarıma geçtiğimiz hafta bana yardım ettikleri için minnettarım." ifadelerini kullandı.

İşte Gedson'un yaptığı paylaşım;