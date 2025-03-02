Eski Zorlu Holding CEO'su Cem Köksal serbest bırakıldı

Gözaltına alınan Zorlu Holding CEO'su için karar verildi
Eski Zorlu Holding CEO'su Cem Köksal'ın savcılıktaki ifadesi ortaya çıktı

Ramazan mesajından rahatsız olan Zorlu CEO'sunun ifadesi ortaya çıktı
AK Parti seçim için ilk kez net tarih verdi

AK Parti seçim için ilk kez net tarih verdi
İsrail'den katliam hamlesi! 400 bin asker orduya çağrıldı

Bu resmen katliam hamlesi! 400 bin asker geliyor

Kardeş Pası 3x3 Basketbol Turnuvası'nın İstanbul Etabı Tamamlandı

Kardeş Pası 3x3 Basketbol Turnuvası'nın İstanbul Etabı Tamamlandı
Haberler
Güncelleme:
Haberler
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

İstanbul Gençlik ve Spor İl Müdürlüğü öncülüğünde düzenlenen Kardeş Pası 3x3 Basketbol Turnuvası'nın İstanbul etabı, Hatay'daki depremzede çocuklara moral ve destek sağlamak amacıyla gerçekleştirildi. 4 ilçeden 12 takımın katıldığı turnuvada Fatih İstanbul Erkek Lisesi birinci oldu.

İstanbul Gençlik ve Spor İl Müdürlüğü himayesinde Hatay'daki depremzede çocuklara moral ve destek olmak amacıyla gerçekleştirilen Kardeş Pası 3x3 Basketbol Turnuvası'nın İstanbul Etabı tamamlandı.

Ramazan Ayı'nın ilk gününde kardeşlik ve paylaşmak duygularının arttığı bu günlerde genç yürekler, Hatay'daki depremzedeler için parkede ter döktüler. İstanbul'da 4 ilçeden toplam 12 takımın katıldığı turnuvada Fatih İstanbul Erkek Lisesi 1.'liği, Eyüp

Hisar Koleji 2.'liği ve Bağcılar Mehmet Niyazi Altuğ Anadolu Lisesi de 3.'lüğü elde etti.

Turnuva'nın açılış seremonisini İstanbul ve Gençlik Spor İl Müdürlüğü Okul Sporları Şube Müdürü Burak Anlatıcı, Bağcılar Gençlik ve Spor İlçe Müdürü İlyas Karsavran, Basketbol Federasyonu İstanbul İl Temsilcisi Turgut Paşalı ve eski milli basketbolcu Furkan Aldemir gerçekleştirdi.

Furkan Aldemir yaptığı konuşmada Ramazan Ayı'nın ilk gününde böylesine anlamlı bir organizasyonda yer aldığı için çok mutlu olduğunu, gençlerin bu tür spor aktivitelerinin içinde yer almasının ülkenin geleceği için bir hayli önem arz ettiğini ve bu güzel organizasyonda emeği geçen herkese teşekkür ettiğini iletti. Gençlerle bir de gösteri maçı gerçekleştiren Furkan, Hatay'daki Final etabını da merakla takip edeceğini ve depremzede bölgesindeki gençlere destek sağlamak için elinden geleni yapacağını

kaydetti.

Turnuvanın Hatay'daki Final Etabı 27 Mart 2025 tarihinde gerçekleştirilecek. - İSTANBUL

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / Spor
500
Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
Dilan Polat'ın emniyetteki ifadesi ortaya çıktı

Dilan Polat'ın emniyetteki ifadesi ortaya çıktı
Canlı anlatım! İlk gol penaltıdan geldi

VAR'dan penaltı kararı! İlk gol geldi
Cübbeli Ahmet kızının çakarlı lüks ciple görüntülenmesine ilişkin ilk kez konuştu

Kızı çakarlı lüks ciple görüntülenen Cübbeli Ahmet sessizliğini bozdu
Öcalan'ın tarihi çağrısı sonrası ilk anket

Öcalan'ın tarihi çağrısı sonrası ilk anket! Fark iyiden iyiye açılıyor
Gizemli hayırsever depremzedelerin 1 milyon 600 bin liralık market borcunu ödedi

Markete asılan pankartı gören vatandaşlar gözyaşlarını tutamadı
53 gündür tedavi gören Edip Akbayram'ın durumu ağırlaştı

53 gündür tedavi gören Edip Akbayram'dan sevenlerini üzen haber

Son Dakika Haberleri

title
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.