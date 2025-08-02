Karate Şampiyonası Açılışında Bakan Bak'tan Sporun Önemi Vurgusu

Gençlik ve Spor Bakanı Osman Aşkın Bak, eski Türkiye Karate Federasyonu Başkanı Esat Delihasan anısına düzenlenen Karadeniz-Hazar Ülkeleri Karate Şampiyonası'nın açılış seremonisine katıldı.

Bakan Osman Aşkın Bak, Rize Yenişehir Spor Salonu'nda organize edilen şampiyonanın açılış seremonisinde, Esat Delihasan ile birlikte çalıştıklarını, bu isimlerin yaşatılması gerektiğini söyledi.

Sporun vefa, dostluk ve sevgi olduğunu belirten Bak, "Dolayısıyla Esat kardeşimiz güzel izler bıraktı, sporcular yetiştirdi. Avrupa ve dünya karatesinde önemli görevler üstlendi." diye konuştu.

Bak, Türkiye'de karatede önemli gelişmeler olduğunu vurgulayarak, şunları kaydetti:

"Karatede yeni Avrupa ve dünya şampiyonları olacak. Bu, sporun gelişmesi açısından çok önemli. Sporun içinden gelen sayın Cumhurbaşkanımız sayesinde ve destekleriyle Türkiye'de spor tesislerini ülkenin dört bir yanında yapmaya devam ediyoruz. Spor tesisleri devrimi var. Birçok uluslararası organizasyonu, Avrupa ve dünya şampiyonalarını, turnuvaları organize eden bir Türkiye var. Rize'de de bu tesislerde birçok uluslararası şampiyona, turnuva organize ediliyor."

Bakan Osman Aşkın Bak, konuşmasında sporun önemine de dikkati çekerek, ailelere şöyle seslendi:

"Bakanlık olarak en önemli görevlerimizden birisi bağımlıkla mücadele. Kötü alışkanlıklarla, uyuşturucuyla ve dijital bağımlıkla mücadele. Ailelere söylüyoruz, çocuklarınızı yüzme havuzlarına, spor salonlarına ve sahalara getirin, her şey ücretsiz. Tesisler ve salonlar emrinizde. Uluslararası arenada bayrağımızın göndere çekilmesini arzu ediyoruz. Avrupa ve dünya şampiyonları istiyoruz. 'Ülkemiz başarılı olsun.' diyoruz. Spor iyileştirir, sporun gücünü kullanalım. Hep beraber büyüyen ve gelişen güçlü Türkiye için çalışmaya devam edeceğiz."

Bakan Bak, daha sonra Çaykur Didi Stadı'nda Çaykur Rizespor ile Erenler Erokspor arasında oynanan hazırlık maçını izledi.