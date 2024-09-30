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Beşiktaş Fibabanka-Hapoel Shlomo Tel Aviv maçı İstanbul'a aldı

Beşiktaş Fibabanka-Hapoel Shlomo Tel Aviv maçı İstanbul'a aldı
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Daha önce Sırbistan'ın başkenti Belgrad'da oynanacağı duyurulan Beşiktaş Fibabanka ile İsrail ekibi Hapoel Shlomo Tel Aviv arasında oynanacak olan BKT Avrupa Kupası 3. hafta maçı İstanbul'a alındı. Yapılan açıklamada, "Kulübümüzün girişimleri doğrultusunda hükümetimizin ve Türkiye Basketbol Federasyonunun, Avrupa Ligi yönetimi ile Hapoel Shlomo Tel Aviv kulübüne güvenlik garantisi vermesinin ardından Avrupa Ligi yönetimi, müsabakanın İstanbul'da oynanmasına karar vermiştir" denildi.

Beşiktaş Fibabanka Erkek Basketbol Takımı'nın İsrail ekibi Hapoel Shlomo Tel Aviv'i konuk edeceği BKT Avrupa Kupası 3. hafta maçının İstanbul'da oynanacağı açıklandı.

BEŞİKTAŞ'IN AÇIKLAMASI

Beşiktaş Kulübünden yapılan açıklamada, "Beşiktaş Fibabanka Erkek Basketbol Takımımızın yer aldığı BKT Avrupa Kupası turnuvasının organizatörü Avrupa Ligi yönetimi, Beşiktaş Fibabanka Erkek Basketbol Takımımızla Hapoel Shlomo Tel Aviv arasında 9 Ekim Çarşamba günü BJK Fibabanka Spor Kompleksi'nde oynanması planlanan BKT Avrupa Kupası 3. hafta müsabakasının Sırbistan'da oynanmasına karar vermişti. Kulübümüzün girişimleri doğrultusunda hükümetimizin ve Türkiye Basketbol Federasyonunun, Avrupa Ligi yönetimi ile Hapoel Shlomo Tel Aviv kulübüne güvenlik garantisi vermesinin ardından Avrupa Ligi yönetimi, müsabakanın İstanbul'da oynanmasına karar vermiştir" ifadeleri kullanıldı.

NE OLMUŞTU?

Bu kararın ardından Beşiktaş Fibabanka-Hapoel Shlomo Tel Aviv maçı, 9 Ekim Çarşamba günü saat 20.00'de BJK Fibabanka Spor Kompleksi'nde yapılacak. Bu maçın daha önce güvenlik nedeniyle Sırbistan'ın başkenti Belgrad'da oynanacağı duyurulmuştu.

Haberler.com / Salim Can Özcan - Spor

Maccabi Tel Aviv Basketbol Sırbistan İstanbul Tel Aviv Beşiktaş Belgrad İsrail Yaşam Spor

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Yorumlar (4)

Kenan Tepretoğlu:

hoş gelsinler, sefa gelsinler, başımız üstünde yerleri var

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Hasan Turk:

Sarayda agirlar baskanlari.

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MEMOLLİ null:

yobazlar maça??

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Savas Ozturk:

Çok mutlu oluruz israil bizim dostumuz

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