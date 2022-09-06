Karaman spor haberi | Türkiye Kaykay Şampiyonası 2. Etap yarışmaları Karaman'da sona erdi

Gelen Karaman haberine göre Karaman Gençlik ve Spor İl Müdürlüğünün ev sahipliğinde düzenlenen Kaykay Sokak Disiplini Türkiye Şampiyonası 2. Etap yarışmaları, son gün yapılan final yarışmalarının ardından sona erdi.

Karaman Gençlik ve Spor İl Müdürlüğünün ev sahipliğinde düzenlenen Kaykay Sokak Disiplini Türkiye Şampiyonası 2. Etap yarışmaları, son gün yapılan final yarışmalarının ardından sona erdi.

Türkiye Kaykay Federasyonu 2022 yılı faaliyet programında yer alan Kaykay Sokak Disiplini Türkiye Şampiyonası 2. Etap yarışmaları, Karaman Gençlik ve Spor İl Müdürlüğünün ev sahipliğinde 33 sporcunun birincilik mücadelesine sahne oldu. Merkez Çok Amaçlı Spor Salonu yanında yer alan Kaykay Park'ta başlayan şampiyonanın ilk gününde sporcular elemeler ve yarı final müsabakalarında ter döktü. Şampiyonanın son gününde ise kızlar ve erkekler kategorisinde final heyecanı yaşandı. Sporseverlerin yoğun ilgisi eşliğinde gerçekleşen final müsabakaları sonunda erkeklerde Berke Dikişçioğlu birinci, Alparslan Ayhan ikinci, Yusuf Duran üçüncü olurken kadınlarda Melis Sakaoğlu birinci, Ayşe Can ikinci, Ceren Yücel ise üçüncü oldu.

Müsabakalar sonunda dereceye giren sporculara kupa ve madalyaları Spor Hizmetleri Genel Müdür Yardımcısı Murat Kocakaya, Kaykay Federasyonu Başkan Vekili Selçuk Ertürk, Gençlik ve Spor İl Müdürü Ali Osman Bebek, İl Özel İdaresi Genel Sekreteri Ali Yener Terlemez ve Spor Hizmetleri Müdürü Mustafa Karadeniz tarafından verildi.

Kaykay Sokak Disiplini Türkiye Şampiyonası 2. Etap yarışmaları, Türkiye Kaykay Federasyonu yönetim kurulu üyeleri ve Spor Hizmetleri Genel Müdür Yardımcısı Murat Kocakaya tarafından protokol üyelerine günün anısına plaket takdim edilmesinin ardından sona erdi. - KARAMAN