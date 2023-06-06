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Karaman FK, Orduspor 1967'yi 2-0 yenerek finale yükseldi

Karaman FK, Orduspor 1967'yi 2-0 yenerek finale yükseldi

Spor Haberleri

TFF 3. Lig 2. Grup play-off 2. tur rövanşında deplasmanda Orduspor 1967'yi 2-0 yenen Karaman FK finale yükseldi. Karaman temsilcisi, grupta sezonu 2. tamamlayarak doğrudan play-off finaline yükselen Armoni Alanya Kestelspor ile karşılaşacak.

TFF 3. Lig 2. Grup play-off 2. tur rövanşında deplasmanda Orduspor 1967'yi 2-0 yenen Karaman FK finale yükseldi.

Sahasında 1-0 kazandığı maçın rövanşında Yeni Ordu Stadı'nda Ordu temsilcisine konuk olan Karaman FK, mücadeleyi 2-0 üstün tamamlayarak tur atladı.

Karaman temsilcisi, grupta sezonu 2. tamamlayarak doğrudan play-off finaline yükselen Armoni Alanya Kestelspor ile karşılaşacak. Ankara Eryaman Stadı'nda 13 Haziran Salı günü saat 19.00'da başlayacak final maçını kazanan takım, TFF 2. Lig'e yükselecek.

Kaynak: AA / Emrah Oktay - Spor

Türkiye Futbol Federasyonu Orduspor Karaman Spor Haberler

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