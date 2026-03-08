Haberler

TFF 2. Lig: Karaman FK: 1 Beyoğlu Yeni Çarşı Spor Faaliyetleri: 2

Güncelleme:
TFF 2. Lig Beyaz Grup 29. haftasında Karaman Futbol Kulübü, Yeni Karaman Stadyumu'nda konuk ettiği Beyoğlu Yeni Çarşı Spor Faaliyetleri'ne 2-1 mağlup oldu. Karaman FK'nın golü Cem Aktaş'tan gelirken, Beyoğlu Yeni Çarşı'nın gollerini Mustafa Berk Özköroğlu ve Emre Can Yeşilöz kaydetti.

TFF 2. Lig Beyaz Grup 29. haftasında Karaman Futbol Kulübü, konuk ettiği Beyoğlu Yeni Çarşı Spor Faaliyetleri'ne 2-1 mağlup oldu.

Stat: Yeni Karaman

Hakemler: Lütfullah Aslan, Muhammed Yıldız, Beran Yalçın

Karaman FK: Yakup Mert Çakır, Azad Filiz, Mustafa Emir Meşe (Umut Buğra Çınar dk. 71), Cem Aktaş, Özdilek Yıldızhan (Mehmet Kaan Gündüz dk. 87), Fatih Kızılay, Mustafa Çolak, Serkan Özenç, Hasan Akpınar, Furkan Koyuncu (Ahmet Can Gümüş dk. 80), Mustafa Murat Uslu

Beyoğlu Yeni Çarşı Spor Faaliyetleri: Mızhat Burak Sarı, Mustafa Berk Özköroğlu (Sedat Komi dk. 90+3), Göktaş Işılak, Arif Emre Eren (Muhammed Emir Terzi dk. 67), Alhan Kurtoğlu, Batuhan Ekinci (Mustafa Kaçan dk. 67), Burak Yamaç, Taha Aydınlı (Muhammet Berkay Tekke dk. 46), Barış Zeren ( Emre Can Yeşilöz dk. 46), Recep Efe Koçak, Ali Eren İyican

Goller: Cem Aktaş (dk. 33 pen) (Karaman FK), Mustafa Berk Özköroğlu (dk. 67), Emre Can Yeşilöz (dk. 80) (Beyoğlu Yeni Çarşı Spor Faaliyetleri)

Kırmız kart: Ali Eren İyican dk. 90+5) (Beyoğlu Yeni Çarşı Spor Faaliyetleri)

Sarı kartlar: Cem Aktaş, Mustafa Çolak, Hasan Akpınar, Azad Filiz, Özdilek Yıldızhan, Ahmet Can Gümüş (Karaman FK), Arif Emre Eren, Alhan Kurtoğlu, Mustafa Berk Özköroğlu, (Beyoğlu Yeni Çarşı Spor Faaliyetleri) - KARAMAN

