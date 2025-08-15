Karaman'da Türkiye'nin İlk Uluslararası Standartlarda Paten Pisti İnşa Ediliyor

Türkiye'nin ilk uluslararası standartlarda tekerlekli paten pisti Karaman'da inşa ediliyor.

Türkiye Kaykay Federasyonunun açıklamasına göre pist, Karaman Valiliği koordinesinde, Karaman İl Özel İdaresi Genel Sekreterliği ile Karaman Gençlik ve Spor İl Müdürlüğü destekleriyle yapılıyor.

Federasyon başkanı Fahrettin Yıldız, yönetim kurulu üyeleri Fatih Yüksel ve Cavit Bardak ile Karaman Gençlik ve Spor İl Müdürü Mustafa Karadeniz, Karaman İl Özel İdaresi Genel Sekreter Yardımcısı Ali Zeybek, yapımı devam eden pistte incelemelerde bulundu.

Türkiye Kaykay Federasyonu Başkanı Yıldız, ziyarette yaptığı değerlendirmede şu ifadeleri kullandı:

"Karaman'da inşa edilen bu pist yalnızca ilimiz için değil, tüm Türkiye için büyük bir kazanım. Tekerlekli paten sporunun gelişmesi, sporcularımızın dünya standartlarında hazırlanması, gelecekteki uluslararası, Avrupa ve dünya şampiyonalarında elde edeceğimiz başarılarımız için önemli bir adım atıyoruz. Bu tesisi, final yarışmamızla ülke sporumuzun hizmetine sunacağız. Emeği geçen herkese özellikle Sayın Valimiz Mehmet Fatih Çiçekli, İl Özel İdaresi Genel Sekreteri Ali Yener Terlemez, Karaman Gençlik ve Spor İl Müdürü Mustafa Karadeniz ve federasyon yönetim kurulu üyemiz Cavit Bardak'a teşekkür ediyorum."

Projenin tamamlanmasıyla Tekerlekli Paten Türkiye Şampiyonası Finali Karaman'da yapılacak ve pistin açılışı bu organizasyonla gerçekleştirilecek.