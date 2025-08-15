Karaman'da Türkiye'nin İlk Uluslararası Standartlarda Paten Pisti İnşa Ediliyor

Karaman'da Türkiye'nin İlk Uluslararası Standartlarda Paten Pisti İnşa Ediliyor
Haberler
Güncelleme:
Haberler
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Türkiye Kaykay Federasyonu, Karaman'da inşa edilen uluslararası standartlardaki tekerlekli paten pistinin, sporun gelişimine büyük katkı sağlayacağını ve gelecekteki şampiyonalara hazırlık için önemli bir fırsat sunacağını açıkladı.

Türkiye'nin ilk uluslararası standartlarda tekerlekli paten pisti Karaman'da inşa ediliyor.

Türkiye Kaykay Federasyonunun açıklamasına göre pist, Karaman Valiliği koordinesinde, Karaman İl Özel İdaresi Genel Sekreterliği ile Karaman Gençlik ve Spor İl Müdürlüğü destekleriyle yapılıyor.

Federasyon başkanı Fahrettin Yıldız, yönetim kurulu üyeleri Fatih Yüksel ve Cavit Bardak ile Karaman Gençlik ve Spor İl Müdürü Mustafa Karadeniz, Karaman İl Özel İdaresi Genel Sekreter Yardımcısı Ali Zeybek, yapımı devam eden pistte incelemelerde bulundu.

Türkiye Kaykay Federasyonu Başkanı Yıldız, ziyarette yaptığı değerlendirmede şu ifadeleri kullandı:

"Karaman'da inşa edilen bu pist yalnızca ilimiz için değil, tüm Türkiye için büyük bir kazanım. Tekerlekli paten sporunun gelişmesi, sporcularımızın dünya standartlarında hazırlanması, gelecekteki uluslararası, Avrupa ve dünya şampiyonalarında elde edeceğimiz başarılarımız için önemli bir adım atıyoruz. Bu tesisi, final yarışmamızla ülke sporumuzun hizmetine sunacağız. Emeği geçen herkese özellikle Sayın Valimiz Mehmet Fatih Çiçekli, İl Özel İdaresi Genel Sekreteri Ali Yener Terlemez, Karaman Gençlik ve Spor İl Müdürü Mustafa Karadeniz ve federasyon yönetim kurulu üyemiz Cavit Bardak'a teşekkür ediyorum."

Projenin tamamlanmasıyla Tekerlekli Paten Türkiye Şampiyonası Finali Karaman'da yapılacak ve pistin açılışı bu organizasyonla gerçekleştirilecek.

Kaynak: AA / Halil İbrahim Avşar - Spor
İBB operasyonunda yeni dalga! Beyoğlu Belediye Başkanı dahil 42 kişi gözaltında

Bir belediye başkanı daha gözaltına alındı
Özlem Çerçioğlu, bir dönem konuşma metnini yırtan Seda Sarıbaş ile aynı karede

Nereden nereye! Aynı kare, farklı yıllar
Bakan Şimşek 'Tarihi zirve' diye duyurdu: 174,4 milyar dolara yükseldi

Bakan 'Tarihi zirve' diyerek duyurdu! Ekonomi için müthiş veri geldi
Kenan İmirzalıoğlu'ndan eşi Sinem Kobal'a özel doğum günü sürprizi

Ayrılık söylentilerinden sonra sürpriz hamle
Haberler.com
500
Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
Kara yolunda araçta çıkan yangın ormanlık alana sıçradı

Kısa sürede ormanı yutan yangının nedeni akılalmaz
title
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.