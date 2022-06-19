Amasya'da 12-22 Haziran Uluslararası Atatürk, Kültür ve Sanat Festivali kapsamında düzenlenen Karakucak Güreşleri'nde başpehlivan Fatih Kambur oldu.

Uluslararası Atatürk, Kültür ve Sanat Festivali kapsamında 12 Haziran Şehir Stadyumu'nda yapılan geleneksel Karakucak Güreşlerine 40 ilden yaklaşık 500 güreşçi katıldı. Farklı kilo ve yaşlarda sahaya çıkan pehlivanlar kıran kırana mücadele etti. Karşılaşmaları Amasya Valisi Mustafa Masatlı, Belediye Başkanı Mehmet Sarı, 15. Piyade Eğitim Tugay Komutanı Tuğgeneral Mehmet Fatih Ören, Gençlik ve Spor Bakanlığı Rehberlik ve Denetim Başkanı Hasan Davulcu, Avrupa Dünya ve Olimpiyat Şampiyonu Mahmut Demir ile çok sayıda güreşsever izledi. Finalde Fatih Kambur ile Rıza Yıldırım, başpehlivanlık için mücadele etti. Rıza Yıldırım'ı mağlup eden Fatih Kambur, başpehlivan oldu.3'üncülüğü ise İbrahim Bölükbaşı ile Ömer Faruk Kalender paylaştı.

Festival kapsamında Karakucak Güreşini sporseverlerle buluşturduklarını belirten Vali Mustafa Masatlı, "Etkinlikler kapsamında ata sporumuz olan Karakucak Güreşlerini bugün spor severlerle burada buluşturmuş oluyoruz. Amasya Şehzadeler şehri, Amasya Pehlivanlar şehri, Amasya erlerin şehridir. Dünya ve Türk spor tarihine kendini altın harflerle yazdıran Hamit Kaplanın yetiştiği bir ilimizdir" dedi.

500'ün üzerinde güreşçiyi misafir ettiklerini ifade eden Amasya Belediye Başkanı Mehmet Sarı, "12-22 Haziran Amasya'nın için ve Türkiye'miz için çok önemli. Gazi Mustafa Kemal Atatürk'ümüzün anısına ve yeni yetişen gençlerimize ata sporumuzu sevdirmek adına bu güreşi tertipledik. İlgiden dolayı sporcu ve seyircilerimize teşekkür ediyorum. Er meydanında kaybeden olmaz" dedi.