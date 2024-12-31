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Karadeniz Derbisine Yoğun İlgi: Samsunspor-Trabzonspor Maçı İçin Biletler Tükendi

Karadeniz Derbisine Yoğun İlgi: Samsunspor-Trabzonspor Maçı İçin Biletler Tükendi
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Samsunspor ile Trabzonspor arasında oynanacak Süper Lig derbisi için taraftarlar bilet alımında yoğun ilgi gösterdi. Trabzonspor için ayrılan biletlerin tamamı 33 saniyede tükendi. Güvenlik önlemleri artırılacak.

Trendyol Süper Lig'in 18. haftasında oynanacak Samsunspor- Trabzonspor mücadelesine taraftarlar yoğun ilgi gösteriyor.

Samsunspor ile Trabzonspor, Süper Lig'de 4 Ocak Cumartesi günü saat 20.00'de 19 Mayıs Stadyumu'nda birbirlerine rakip olacak. Karadeniz derbisinin biletleri bugün saat 13.00'te satışa sunuldu. Biletlerin satışa çıkması ile birlikte deplasman tribününde Trabzonspor taraftarına ayrılan bin 608 biletin tamamı 33 saniyede tükendi. Ev sahibi Samsunspor için ayrılan 30 bin 548 adet biletten ise yüzde 70'e yakını 3 saat gibi bir sürede tükendi. Samsunsporlu taraftarlar bilet satış noktalarında uzun kuyruklar oluşturdu.

İlkadım ilçesindeki AVM Meydanı'ndaki bilet satış noktasında kuyruğa giren vatandaşlar, uzun süredir sıra beklediklerini, kendilerine sıra gelmeden biletlerin tükenmesinden endişelendiklerini belirterek, Trabzonspor maçından galibiyetle ayrılmak istediklerini dile getirdiler.

Karadeniz derbisinde güvenlik önlemleri kapsamında 600'ü özel güvenlik olmak üzere 2 bin 400 güvenlik personeli görev alacak ve Trabzonspor taraftarı şehir girişinden toplu halde stada getirilecek. - SAMSUN

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / Spor
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