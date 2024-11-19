Karadağ-Türkiye maçının ilk 11'leri belli oldu

A Milli Futbol Takımımız, UEFA Uluslar B Ligi 4. Grup'taki 6. ve son maçında bugün deplasmanda Karadağ ile karşı karşıya gelecek. Niksic Şehir Stadı'ndaki mücadele, TSİ 22.45'te başlayacak. Karşılaşma TV 8'den canlı yayınlanacak.

İLK 11'LER

Karadağ: Nikic, Vukcevic, Vujacic, Tuci, Jankovic, Jovetic, Krstovic, Sipcic, Cukotic, Gasevic, Loncar.

Türkiye : Mert Günok, Kaan Ayhan, Merih Demiral, Emirhan Topçu, Eren Elmalı, Okay Yokuşlu, Orkun Kökçü, Yunus Akgün, Arda Güler, Kerem Aktürkoğlu, Kenan Yıldız.

DÜDÜK İSVİÇRELİ HAKEMDE

Karşılaşmada İsviçre Futbol Federasyonundan hakem Urs Schnyder düdük çalacak. Schnyder'ın yardımcılıklarını aynı ülkeden Marco Zürcher ve Benjamin Zürcher yapacak. Mücadelenin 4. hakemi Sven Wolfensberger olacak.

KARADAĞ 6. KEZ RAKİP OLACAK

A Milli Futbol Takımı, UEFA Uluslar B Ligi 4. Grup altıncı ve son maçında yarın karşılaşacağı Karadağ ile tarihte 6. kez rakip olacak. İki ülke A milli futbol takımları arasında ilki 2016'da olmak üzere geride kalan 5 maçtan 3'ünü Türkiye kazanırken, 2 maç da berabere sona erdi. Bu müsabakalarda Türkiye'nin 8 golüne, Karadağ 5 golle cevap verdi.

AY -YILDIZLILAR SAMSUN'DA RAKİBİNİ MAĞLUP ETTİ

UEFA Uluslar B Ligi 4. Grup'taki karşılaşmayı ay-yıldızlı ekip 1-0 kazandı. İlk yarısı golsüz eşitlikle sona eren mücadelede Türkiye'ye galibiyeti getiren golü 69. dakikada İrfan Can Kahveci attı.

KENAN YILDIZ GERİ DÖNDÜ

Ay-yıldızlı ekipte cezası sona eren Kenan Yıldız bu maçta forma giyebilecek. Cezalı duruma düşen Abdülkerim Bardakcı ise bu maçta takımdaki yerini alamayacak. Milli takımda, Çağlar Söyüncü, Ferdi Kadıoğlu, Deniz Gül, Ahmed Kutucu ile sonradan kadroya davet edilen Eren Dinkci sakatlıkları nedeniyle aday kadrodan çıkarıldı. Ay-yıldızlı ekipte Yasin Özcan, Bertuğ Yıldırım, Cihan Çanak ve Gökhan Sazdağı ise aday kadroya dahil edildi. Galler karşılaşmasında sakatlanarak oyundan çıkan Kaptan Hakan Çalhanoğlu da sakatlığı nedeniyle bu maçta forma giyemeyecek.

HEDEFİMİZ A LİGİ! NASIL YÜKSELİRİZ?

Organizasyonda 4. Grup'taki son maçlar öncesinde A Milli Futbol Takımı 11 puanla lider durumda bulunuyor. 9 puanla ikinci sırada yer alan Galler'in de A Grubu'na yükselme şansı sürüyor. Grupta İzlanda 7 puanla 3'üncü, puanı bulunmayan ve C Ligi'ne düşmesi kesinleşen Karadağ ise son sırada yer alıyor. Ay-yıldızlı ekip, Karadağ karşısında kazanırsa Galler-İzlanda karşılaşmasının sonucuna bakılmaksızın 14 puanla lider olarak adını A Grubu'na yazdıracak. Milli takımın, Karadağ ile berabere kalması ya da mağlup olması halinde ise liderlik için Galler-İzlanda maçının sonucu önem kazanacak. Galler ile iki maçta da berabere kalan ay-yıldızlı ekibin genel averajı, Galler'den 3 gol fazla durumda.

PUAN EŞİTLİĞİNDE NE OLACAK?

A Milli Takım'ın bugünkü maçların ardından Galler'le puanlarının eşit olması durumunda ilk olarak ikili averaja bakılacak. Türkiye ile Galler arasında oynanan iki maç da golsüz eşitlikle tamamlandığı için genel averaj ve atılan gol sayılarına, bunlar da eşitlik olması halinde sırasıyla tüm grup maçlarında deplasmanda atılan gol sayısı, galibiyet sayısı, deplasmanda alınan galibiyet sayısı gibi kriterlere bakıldıktan sonra sarı-kırmızı kart ceza puanına dikkate alınacak. Tüm bunlara rağmen takımlar arasındaki eşitlik bozulamazsa 2024/25 UEFA Uluslar Ligi'nin başında yayınlanan katılım listesindeki sıralamada daha yüksek konumda olan takım grupta üstte olacak. Bu sıralama Galler avantajlı takım konumunda.