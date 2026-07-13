Haberler

Milli satranç oyuncularından Karadağ Akdeniz Şampiyonası'nda 3 şampiyonluk

Güncelleme:
Facebook'da Paylaş Twitter'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş Google News'de Paylaş

Karadağ'ın Budva kentinde düzenlenen Akdeniz Satranç Şampiyonası'nda milli sporcular, 3 farklı kategoride şampiyonluk kazandı. 32 sporcuyla temsil edilen Türkiye'den IM Arda Çamlar, CM Hüseyin Said Deveci ve Emir Saygın Dal birincilik elde etti.

Karadağ Akdeniz Satranç Şampiyonası'nda milli sporcular, 3 şampiyonluk kazandı.

Türkiye Satranç Federasyonunun açıklamasına göre Karadağ'ın Budva kentinde gerçekleştirilen organizasyonda, 5 farklı kategoride Türkiye'yi 32 sporcu temsil etti.

20 yaş altı genel kategorisinde IM Arda Çamlar şampiyonluğa ulaşırken, FM Kerem Erten ikinci sırayı aldı.

CM Hüseyin Said Deveci, 5,5 puanla 2200-2300 ELO kategorisinin en başarılı sporcusu olurken, CM Rüzgar Odabaşı aynı kategoride ikinciliği elde etti.

Akdeniz hızlı satranç 20 yaş altı kategorisinde FM Yiğit Karaca ikinci sırada yer alırken, WCM Beren Kalyoncu turnuvayı üçüncü tamamladı.

Akdeniz hızlı satranç 14 yaş altı kategorisinde Emir Saygın Dal birinci, Efe Öztürk ise ikinci oldu.

Açık A kategorisinde mücadele eden FM Mert Atakan Biçer ise beşinci sırada yer aldı.

Kaynak: AA / Fatih Çakmak
Trump: Hürmüz Boğazı'nda ablukayı yeniden başlatıyoruz, her geçişten yüzde 20 pay alacağız

Trump'tan piyasaları yerle bir edecek açıklama: Yeniden başlıyoruz
Haberler.com
500

Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.

Uzman çavuş ile ailesine acı veda: Gözyaşları içinde toprağa verildiler

Günün en acı karesi: Gözyaşları içinde uğurlandılar
Haluk Levent'e bir şikayet daha: Dolandırıldığını anlayınca savcılığa koştu

Haluk Levent'e bir şikayet daha: Fark edince savcılığa koştu
Gözde eğitim kurumu konkordato ilan etti: Veliler okul önünde toplandı

Gözde eğitim kurumu konkordato ilan etti: Veliler okul önünde toplandı
Amedspor'da deprem! Aldığı tüm tehditleri isim verip tek tek paylaştı

Amedspor'da deprem! Tüm şehir bu iddiaları konuşuyor
Haluk Levent’in üzerinde 4 cep telefonu ele geçirildi! Şifrelerini polisle paylaşmadı

Gözaltı sırasında üzerinde bulundu! Soruşturmanın seyri değişiyor
Akaryakıta yeni zam! Tarih belli oldu

Zam yağmuru durmuyor! Tarih belli oldu, elinizi çabuk tutun
Uğurcan Çakır için tarihi teklif iddiası

Uğurcan Çakır'a tarihi teklif!