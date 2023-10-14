Karacabey Belediyespor, Zonguldak Kömürspor'u 1-0 mağlup etti
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TFF 2'nci Lig Beyaz Grup 8'nci hafta mücadelesinde Karacabey Belediyespor, sahasında konuk ettiği Zonguldak Kömürspor'u Ersel Aslıyüksek'in attığı gol ile 1-0 mağlup etti.
STAT: Mustafa Fehmi Gerçeker
HAKEMLER: Taner Tuncer, Mehmet Dura, Emrah Uluçay
KARACABEY BELEDİYESPOR: Hüseyin Arslan, Fatih Tultak, Selimcan Temel, Ersel Aslıyüksek (Dk. 89 Ata Kurtuluş), Rasimcan Değirmenci, Ömer Faruk Yücel (Dk. 89 Mehmet Bağlı), Özgür Güler, Onur Öztonga, Ali Aydemir (Dk.79 Yiğithan Şengin), Alperen Özşahin, Sinan Akaydın (Dk.72 Berat Satılmış)
ZONGULDAK KÖMÜRSPOR: Yüksel Egemen Yaylı, Nuri Terliksiz, Mümin Uyar, Ahmet Daniel Akyıldız (Dk.63 Emirhan Kocasoy), Hakan Çevik, Serkan Yıldız, Serhat Doğukan Taşdemir (Dk.87 Sarper Çağlar), Murat Erdemir (Dk.90 Sabrican Vural), Serhat Ahmetoğlu (Dk.63 Oğuzhan Öztürk), Fatih Bektaş, Ozan Karabacak
GOL: Dk.22 Ersel Aslıyüksek ( Karacabey Belediyespor)
SARI KARTLAR: Ersel Aslıyüksek ( Karacabey Belediyespor) – Serhat Doğukan Taşdemir, Ozan Karabacak, ( Zonguldak Kömürspor)
TFF 2'nci Lig Beyaz Grup 8'nci hafta mücadelesinde Karacabey Belediyespor, sahasında konuk ettiği Zonguldak Kömürspor'u Ersel Aslıyüksek'in attığı gol ile 1-0 mağlup etti.