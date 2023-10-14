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Karacabey Belediyespor, Zonguldak Kömürspor'u 1-0 mağlup etti

TFF 2'nci Lig Beyaz Grup 8'nci hafta mücadelesinde Karacabey Belediyespor, sahasında konuk ettiği Zonguldak Kömürspor'u Ersel Aslıyüksek'in attığı gol ile 1-0 mağlup etti.