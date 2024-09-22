Üye Girişi
Haberler

Karacabey Belediyespor, Somaspor'u 2-1 Mağlup Etti

Karacabey Belediyespor, Somaspor'u 2-1 Mağlup Etti
Güncelleme:
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

TFF 2. Lig Kırmızı Grup 4. hafta mücadelesinde Karacabey Belediyespor, Somaspor'u 2-1 yenerek önemli bir galibiyet elde etti. Karacabey Belediyespor'un gollerini Niyazi Batuhan Salman ve Azat Çakar atarken, Somaspor'un tek golü Mücahit Aslan'dan geldi.

STAT: Mustafa Fehmi Gerçeker

HAKEMLER: Berkay Erdemir, Barış Sun, Harun Terin

KARACABEY BELEDİYESPOR: Eray Birniçan - Ahmet Furkan Özcan, Serhat Kot, Niyazi Batuhan Salman (Dk. 70 Talha Yünkuş), Saruhan Fındıkçı (Dk. 70 Berke Özgün), Koray Yağcı (Dk. 79 Azat Çakar), Abdullah Balıkçı (Dk. 79 Ömer Faruk Yücel), Muhammed Enes Yılmaz (Dk. 52 Ali Aydemir), Ümit Yasin Arslan, Furkan Metin, Furkan Yasin Yalçın

SOMASPOR: Yağızcan Akyürek - Mahmut Şat, Hakan Öztürk (Dk. 61 Mücahit Aslan ), Erdem Aygül (Dk. 80 Caner Cengiz), Cemil Devrim (Dk. 86 Yusuf Delen), Kenan Fakılı, Kamil Fidan, Yasin Yıldız (Dk. 86 Hüseyin Solaklı), Murat Şevik (Dk. 80 Soner Ulusoy), Aykut Çolakoğlu, Enes Aydın

GOLLER: Dk. 15 Niyazi Batuhan Salman, Dk. 90+4 Azat Çakar ( Karacabey Belediyespor) - Dk. 82 Mücahit Aslan (Somaspor)

SARI KARTLAR: Furkan Metin, Abdullah Balıkçı, Ömer Faruk Yücel ( Karacabey Belediyespor) - Yasin Yıldız (Somaspor)

TFF 2'nci Lig Kırmızı Grup 4'üncü hafta mücadelesinde Karacabey Belediyespor, sahasında konuk ettiği Somaspor'u 2-1 mağlup etti.

Kaynak: Demirören Haber Ajansı / Spor

Mücahit Aslan Karacabey 3-sayfa Futbol Spor

Erdoğan'ın çağrısı karşılık buldu! Esad'dan Türkiye'yi yakından ilgilendiren tarihi karar

Esad'dan Türkiye'yi yakından ilgilendiren tarihi karar

 Cumhurbaşkanı Erdoğan New York'ta! Hafize Gaye Erkan da karşılayanlar arasında yer aldı

Karşılayanlar arasında sürpriz bir isim de vardı

 Diyarbakır'da Kayapınar Belediyesi'nden skandal karar! Gaffar Okkan'ın ismini tabeladan sildiler

Gaffar Okkan'ın ismini tabeladan sildiler
Üniversiteye kayıt yolculuğu ölümle bitti! Araçtan sadece 1 kişi sağ çıkabildi

Üniversiteye kayıt yolculuğu ölümle bitti! Araçtan sadece 1 kişi sağ çıkabildi
500
Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
1959'dan günümüze kadarki Süper Lig tarihinde en çok gol kralı çıkaran takım hangisidir? Galatasaray, Fenerbahçe, Beşiktaş kaç kez gol kralı çıkardı? Türkiye'nin farklı yörelerinde "tarla sincabı" veya "tarla faresi" içim kullanılan ifade hangisidir? PAOK hangi ülkenin takımı, hangi ligde oynuyor? PAOK açılımı ne, PAOK ne demek? PAOK Yunan takımı mı? Hangi tarihi olayın gerçekleştiği miladı yılın rakamları, doğru biçimde tamamlanmış standart sudoku tablosunun bir satırında yan yana gelebilir? Hangisi Cengiz Han'ın torunu, Çin'deki Yuan Hanedanlığı'ndan bir imparatordur? Ural Dağları hangi iki kıta arasındaki sınırın bir bölümünü oluşturur? Eyüpspor penaltı kararı doğru mu, Mert Günok penaltı yaptı mı (22 Eylül Beşiktaş Eyüpspor)? Yüksel Arslan kimdir? Yüksel Arslan Tweet olayı nedir? Rayo Vallecano Atletico Madrid maçı hangi kanalda, şifresiz CANLI İZLEME linki var mı? Rayo Vallecano Atletico Madrid maçı kaç kaç, maç bitti mi? Lyon Marsilya maçı hangi kanalda, şifresiz CANLI İZLEME linki var mı? Lyon Marsilya maçı kaç kaç, maç bitti mi? S Sport CANLI izle! (INTER MİLAN) S Sport Plus 4K canlı maç izle! S Sport HD kesintisiz donmadan canlı yayın izleme linki
title
respondToVisibilityVideo(document.getElementById('contentElement'), function () { });