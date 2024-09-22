Karacabey Belediyespor, Somaspor'u 2-1 Mağlup Etti
TFF 2. Lig Kırmızı Grup 4. hafta mücadelesinde Karacabey Belediyespor, Somaspor'u 2-1 yenerek önemli bir galibiyet elde etti. Karacabey Belediyespor'un gollerini Niyazi Batuhan Salman ve Azat Çakar atarken, Somaspor'un tek golü Mücahit Aslan'dan geldi.
STAT: Mustafa Fehmi Gerçeker
HAKEMLER: Berkay Erdemir, Barış Sun, Harun Terin
KARACABEY BELEDİYESPOR: Eray Birniçan - Ahmet Furkan Özcan, Serhat Kot, Niyazi Batuhan Salman (Dk. 70 Talha Yünkuş), Saruhan Fındıkçı (Dk. 70 Berke Özgün), Koray Yağcı (Dk. 79 Azat Çakar), Abdullah Balıkçı (Dk. 79 Ömer Faruk Yücel), Muhammed Enes Yılmaz (Dk. 52 Ali Aydemir), Ümit Yasin Arslan, Furkan Metin, Furkan Yasin Yalçın
SOMASPOR: Yağızcan Akyürek - Mahmut Şat, Hakan Öztürk (Dk. 61 Mücahit Aslan ), Erdem Aygül (Dk. 80 Caner Cengiz), Cemil Devrim (Dk. 86 Yusuf Delen), Kenan Fakılı, Kamil Fidan, Yasin Yıldız (Dk. 86 Hüseyin Solaklı), Murat Şevik (Dk. 80 Soner Ulusoy), Aykut Çolakoğlu, Enes Aydın
GOLLER: Dk. 15 Niyazi Batuhan Salman, Dk. 90+4 Azat Çakar ( Karacabey Belediyespor) - Dk. 82 Mücahit Aslan (Somaspor)
SARI KARTLAR: Furkan Metin, Abdullah Balıkçı, Ömer Faruk Yücel ( Karacabey Belediyespor) - Yasin Yıldız (Somaspor)
TFF 2'nci Lig Kırmızı Grup 4'üncü hafta mücadelesinde Karacabey Belediyespor, sahasında konuk ettiği Somaspor'u 2-1 mağlup etti.