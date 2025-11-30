Haberler

Karacabey Belediyespor, Şanlıurfaspor'a 2-1 Mağlup Oldu

Karacabey Belediyespor, Şanlıurfaspor'a 2-1 Mağlup Oldu
Güncelleme:
TFF 2'nci Lig 14'üncü hafta maçında Karacabey Belediyespor, evinde ağırladığı Şanlıurfaspor karşısında 2-1 kaybetti. Golleri Güney Tütüncüoğlu ve Sinan Kurumuş (Şanlıurfaspor) ile Sedat Cengiz (Karacabey Belediyespor) attı.

STAT: Mustafa Fehmi Gerçeker

HAKEMLER: Yunus Emre Çapar, Mevlüt Bozok, Servet Bozkurt

KARACABEY BELEDİYESPOR: Taha Ayan, Talha Yünkuş, Abdullah Balıkçı, Berke Özgün, Sedat Cengiz, Abdullah Balıkuv (Dk. 45 Fahri Pınar (Dk. 58 Azat Çakar), Muhammed Enes Yılmaz, Ökkeş Karaoğlu, Fatih Eren, Atamer Bilgin, İbrahim Can Köse

ŞANLIURFASPOR: Burak Öğür, Burak Can Çamoğlu, Levent Gülen, Berk Yıldız (Dk. 81 Turan Çalhanoğlu), Safa Kınalı (Dk. 42 Hasan Hüseyin Acar), Emircan Altıntaş (Dk. 42 Güney Tütüncüoğlu), Çınar Tarhan, Orhan Nahırcı, Ali Sühan Demirel, Onur Karakabak, Sinan Kurumuş

GOLLER: Dk. 47 Güney Tütüncüoğlu, Dk. 68 Sinan Kurumuş ( Şanlıurfaspor ), Dk. 88 Sedat Cengiz (P) ( Karacabey Belediyespor)

SARI KARTLAR: Berke Özgün, Abdullah Balikuv ( Karacabey Belediyespor), Orhan Nahırcı, Burak Öğür ( Şanlıurfaspor ),

TFF 2'nci Lig 14'üncü hafta karşılaşmasında Karacabey Belediyespor evinde konuk ettiği Şanlıurfaspor'a 2-1 mağlup oldu.

Kaynak: Demirören Haber Ajansı / Spor
