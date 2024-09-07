Üye Girişi
Haberler

Karacabey Belediyespor, Erbaaspor'u 1-0 Mağlup Etti

Güncelleme:
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

TFF 2'nci Lig Kırmızı Grup 2'nci hafta mücadelesinde Karacabey Belediyespor, sahasında konuk ettiği Erbaaspor'u 1-0 mağlup etti.

STAT: Mustafa Fehmi Gerçeker

HAKEMLER: Yusuf Adnan Kendirciler, Muhammed Yıldız, Şükrü Çavcı

KARACABEY BELEDİYESPOR: Eray Birniçan - Yusuf Ziya Gümüş, Ahmet Furkan Özcan, Serhat Kot, Niyazi Batuhan Salman (Dk.90 Furkan Metin), Saruhan Fındıkçı (Dk.73 Talha Yünkuş), Abdullah Balıkçı (Dk.46 Ömer Faruk Yücel), Muhammed Enes Yılmaz (Dk.81 Koray Yağcı), Ümit Yasin Arslan, Berke Özgün, Ali Aydemir (Dk.73 Furkan Yasin Yalçın)

ERBAASPOR: Hüseyin Koç - Ozan İsmail Koç, Oğuz Han Aynaoğlu (Dk.66 Hasan Kaya), Berk Akgönül(Dk.46 Onurcan Güler), Sitenliy Okavuçi, Gökhan Payal, Cemal Şener (Dk.90 Mahmut Sarıhasan), Mehmet Sıddık İstemi, Mustafa Şengül, Oğulcan Enes Demiroğlu, Bahadır Yıldırım

GOL: Dk.16 Niyazi Batuhan Salman ( Karacabey Belediyespor)

SARI KARTLAR: Niyazi Batuhan Salman, Muhammed Enes Yılmaz ( Karacabey Belediyespor) – Bahadır Yıldırım, Cemal Şener (Ankara Demirspor)

TFF 2'nci Lig Kırmızı Grup 2'nci hafta mücadelesinde Karacabey Belediyespor, sahasında konuk ettiği Erbaaspor'u 1-0 mağlup etti.

Kaynak: Demirören Haber Ajansı / Spor

Karacabey Güncel Futbol Spor

AK Parti Sözcüsü Çelik'ten teğmenlerle ilgili yeni çıkış: Kasıt, disiplinsizlik varsa gereği yapılacak

Teğmenlerin kılıçlı yeminiyle ilgili AK Parti Sözcüsü'nden yeni çıkış

 Ümit Özdağ, Engin Polat'la ilgili sözlerine açıklık getirdi: İki politikacı arasındaki pazarlıkta rakam telaffuz edilmiş

"Yazamıyorum" diyen Özdağ, canlı yayında bombayı patlattı: İki siyasetçi pazarlık yaptı

 Bolu Dağı Tüneli, Ankara-İstanbul istikameti hizmete açıldı

Sürücülerin çilesi sona erdi! Planlanan tarihten önce açıldı
Şırnak'ta beyaz torosa JİTEM amblemi yapıştıran uzman çavuş açığa alındı

Beyaz torosa yapıştırdığı amblem ilçeyi karıştırdı! Uzman çavuş açığa alındı
500
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.
Miss Turkey 2024 finalistleri kimler? Miss Turkey Güzellik Yarışması finali ne zaman? Bahar dizisi ne zaman başlıyor? Bahar yeni sezon bölümü hangi tarihte yayınlanacak? Victor Osimhen maskesi ne kadar? Osimhen maskesi nasıl alınır, nereden sipariş verilir? Osimhen neden maske takıyor? Galatasaraylı Victor Osimhen niye maske takıyor, hastalığı nedir? Narin Son Dakika Haberleri: Diyarbakır'da kaybolan Narin bulundu mu? Narin nerede, son durum nedir? Google'da "Binicilik Paralimpik Oyunları" doodle oldu! 7 Eylül Binicilik Paralimpik Oyunları ne zaman? Noter Cumartesi günü açık mı, kapalı mı? 7 Eylül noterler çalışıyor mu? Tarihte bugün ne oldu? 7 Eylül tarihinde dünyada neler oldu? İSKİ BARAJ DOLULUK ORANI 7 EYLÜL | Baraj doluluk oranı seviyesi nedir? İstanbul'da sağanak yağışlar barajları nasıl etkiledi? CANLI ALTIN FİYATLARI | Çeyrek altın, gram altın ne kadar? 7 Eylül altın fiyatları ne kadar oldu? Euro ne kadar, 1 Euro kaç TL? Euro yükseliyor mu? 7 Eylül Euro kaç lira?
title