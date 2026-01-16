Haberler

Türkiye Kyokushin Karate Şampiyonası, Karabük'te başladı

Güncelleme:
Yenimahalle Spor Salonu'nda gerçekleşen Türkiye Kyokushin Karate Şampiyonası, Karabük'te 600'e yakın sporcunun katılımıyla başladı. Etkinlikte sporcular çeşitli gösteriler sundu ve şampiyona 3 gün sürecek.

Karabük'te düzenlenen Türkiye Kyokushin Karate Şampiyonası başladı.

Yenimahalle Spor Salonu'nda düzenlenen organizasyonun seremonisinde konuşan AK Parti Karabük Milletvekili Durmuş Ali Keskinkılıç, Karabük'ün Türk sporunun en büyük organizasyonlarından birine ev sahipliği yaptığını söyledi.

Karabük Belediye Başkanı Özkan Çetinkaya da Karabük'ün artık bir spor kenti haline geldiğini ifade etti.

Türkiye Karate Federasyonu Asbaşkanı Osman Fatih Destici ise federasyon olarak 400 bin lisanslı sporcuyla geleceğe doğru dev adımlar attıklarını anlatarak, "Federasyonumuzun faaliyet programında yer alan Kyokushin Türkiye Şampiyonası, Karabük ilimizde 600'e yakın sporcunun katılımıyla 3 gün sürecek müsabakalarla gerçekleşiyor." diye konuştu.

Gençlik ve Spor İl Müdürü Coşkun Güven, federasyon faaliyetleri, okul sporları ve Anadolu Yıldızlar Ligi başta olmak üzere birçok organizasyona ev sahipliği yaptıklarını kaydetti.

Etkinlikte sporcular çeşitli gösteriler sundu.

Şampiyona yarın sona erecek.

Kaynak: AA / Yusuf Korkmaz - Spor
