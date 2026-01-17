Haberler

Karabük'te düzenlenen Türkiye Kyokushin Karate Şampiyonası sona erdi

Güncelleme:
Facebook'da Paylaş Twitter'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş Google News'de Paylaş

Karabük'te gerçekleştirilen Türkiye Kyokushin Karate Şampiyonası tamamlandı.

Karabük'te gerçekleştirilen Türkiye Kyokushin Karate Şampiyonası tamamlandı.

Yenimahalle Spor Salonu'nda düzenlenen organizasyonda yaklaşık 600 sporcu mücadele etti.

Türkiye Karate Federasyonu Asbaşkanı Osman Fatih Destici, AA muhabirine, Türkiye genelinde 30 ilden 40 kulübün müsabakalara katıldığını söyledi.

Güzel ve çekişmeli müsabakalar gerçekleştiğini belirten Destici, "Burada başarılı olan sporcularımız bizi bir yıl boyunca hem ülkemizde hem de yurt dışındaki faaliyetlerde temsil edecekler. Cumhurbaşkanımız Recep Tayyip Erdoğan beyefendinin himayelerinde, Türkiye Karate Federasyonu olarak daha güçlü dev adımlarla faaliyetlerimizi, programlarımızı yapmaya devam ediyoruz." ifadelerini kullandı.

Gençlik ve Spor İl Müdürü Coşkun Güven de sporcuların yanı sıra ailelerinin de burada olduğunu aktararak, "Yaklaşık 1000'e yakın sporcu kafilemiz var. Bunu da ilimiz adına hem sportif müsabakaların tanıtımı yönünden hem de spor turizmi açısından önemsiyoruz." dedi.

"Spor Şehri Karabük" sloganıyla okul sporları, federasyon faaliyetleri ve Anadolu Yıldızlar Ligi başta olmak üzere birçok organizasyona ev sahipliği yaptıklarını ve buna devam edeceklerini anlatan Güven, şunları kaydetti:

"Bu müsabakaların öncesinde de Okul Sporları Basketbol Grup Müsabakalarına, ondan önce de güreş müsabakalarına ev sahipliği yaptık. Ocak, şubat ve mart ayında yine farklı organizasyonlarla spor severlerin karşısına çıkacağız. Sporun tabana yayılması, başarılı sporcuların milli takımlarımıza ve kulüplerimize kazandırılması yönünden bu organizasyonları önemsiyoruz."

Müsabakalar sonunda dereceye giren sporculara ödülleri, protokol üyeleri tarafından verildi.

Kaynak: AA / Yusuf Korkmaz - Spor
Trump, Grönland planını desteklemeyen 8 Avrupa ülkesine yüzde 10 gümrük vergisi getirdi

Trump, Grönland planına karşı çıkan 8 ülkeye ticaret savaşı açtı
Haberler.com
500

Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.

Hakkarigücü Kadın Futbol Takımı'ndaki oyuncular hayatlarında ilk defa kar görmenin şaşkınlığını yaşıyor

Hayatlarında ilk defa kar görmenin şaşkınlığını yaşıyorlar
Mahalleliyi canından bezdiren evden 168 ton çöp çıktı

İnanılmaz tablo: Kamyonların biri gitti biri geldi, tam 168 ton çıktı
Oyuna girdi, her şeyi değiştirdi! Arda Güler'in asist yaptığı maçta kazanan Real Madrid

Oyuna girdi, her şeyi değiştirdi! Harikasın Arda
Bir devrin sonu! Darıca Hayvanat Bahçesi kapatıldı

Bir devrin sonu! 33 yıllık serüven sessiz sedasız bitti
Hakkarigücü Kadın Futbol Takımı'ndaki oyuncular hayatlarında ilk defa kar görmenin şaşkınlığını yaşıyor

Hayatlarında ilk defa kar görmenin şaşkınlığını yaşıyorlar
Vatandaş, camide çektiği görüntüyü 'Ne yazacağımı bilmiyorum' notuyla paylaştı

Camide çektiği görüntüyü "Ne yazacağımı bilmiyorum" notuyla paylaştı
Youtuber babalarının öldürdüğü kardeşler yan yana toprağa verildi! Annenin feryadı yürek dağladı

Babalarının kıydığı kardeşlerin cenazesinde anneden yürek yakan feryat