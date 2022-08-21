Karabük haberi: 12. Uluslararası Yenice Kupası Dağ Bisikleti Yarışları, Karabük'te tamamlandı Spor Haberleri Karabük yerel spor haberine göre Türkiye Bisiklet Federasyonunca Karabük'te düzenlenen 12. Uluslararası Yenice Kupası Dağ Bisikleti Yarışları tamamlandı. Türkiye Bisiklet Federasyonunca Karabük'te düzenlenen 12. Uluslararası Yenice Kupası Dağ Bisikleti Yarışları tamamlandı. Yenice Kaymakamlığı ve Yenice Belediyesi tarafından organize edilen, Ihlamur Teras ile Yazıköy güzergahları arasında yapılan yarışlara, 9 kategoride 5'i yabancı 71 bisikletli katıldı. Kıyasıya mücadelenin sonunda Tatyana Geneleva "elit kadınlar", Ahmet Can Akpınar "elit erkekler", Arda Topal "genç erkekler", Nafiz Ege Karagöl "U17 erkek", Harun Kahveci "U15 erkek", Gökhan Öztürk "master 30+ erkek", Murat Karaca "master 40+ erkek", Emine Irmak Sezer "U17 kadın" ve Fatma Nisa Günaydın "U15 kadın" kategorilerinde birinci oldu. Dereceye girenlere ödülleri, Yenice Belediye Başkanı Zeki Çaylı, İlçe Emniyet Amiri Kadir İpek ve protokol üyeleri tarafından verildi. Spor Kaynak: AA / Orhan Kuzu Türkiye Karabük Yenice Spor Haberler

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