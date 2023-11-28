Karabük Gençlerbirliği Takım Kaptanı Güllü Şahin, Kılıçaslan Yıldızspor'a 6 Gol Attı

Karabük Gençlerbirliği takım kaptanı Güllü Şahin, ligin ilk maçında Kayseri ekibi Kılıçaslan Yıldızspor'a tam 6 gol attı.

Kadınlar 2. Lig C Grubunda hafta sonu oynanan karşılaşmada Karabük Gençlerbirliği; rakibi Kılıçaslan Yıldızspor'u 11-1 mağlup etti. Kayseri ekibi Kılıçaslan Yıldızspor'da farklı bir galibiyete imza atan Karabük Gençlerbirliği takım kaptanı Güllü Şahin ise hem attığı hem de oynadığı futbol ile dikkat çekti.

Sezona güzel bir başlangıç yaptıklarını belirten Karabük Gençlerbirliği takım kaptanı Güllü Şahin; "Hedefleri olan bir takımız ve bu yolda emin adımlarla ilerliyoruz. Geçen yıl grubumuzu lider bitirip Play-Off'da 2. Lige çıkma şansı yakaladık. Hafta sonu ilk maçımızı oynadık, güzel başladık. Biz takım olarak hocalarımızdan öğrendiğimizi saha içerisinde futbolun doğrularını yapmak kendimiz zevk alıp izleyicilerimize de aynı keyfi yaşatmak. Bu doğrultuda çok çalışıyoruz ve her zaman en iyisini yapmaya devam edeceğiz" dedi. - KAYSERİ