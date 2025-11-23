Karabük Demir Kartalspor, Tekerlekli Sandalye Basketbol Süper Ligi'nde İzmir'i Yendi
Tekerlekli Sandalye Basketbol Süper Ligi'nde açılış haftasında Karabük Demir Kartalspor, İzmir Büyükşehir Belediyesispor'u 71-54'lük skorla mağlup etti.
Yenimahalle Spor Salonu'nda oynanan karşılaşmada devre arasına 34-29 önde giren ev sahibi ekip, ikinci yarıda da üstünlüğünü sürdürerek müsabakayı 71-54 kazandı.
Kaynak: AA / Yusuf Korkmaz - Spor