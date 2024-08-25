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Kapadokya Rallisi'nde GMG Racing Rally Takımı Birinci Oldu

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Nevşehir'de düzenlenen Kapadokya Rallisi'nde GMG Racing Rally takımından Gürol Baranlı ve Alperen Tetik birinci oldu. Ralliye 24 otomobil katıldı ve sporcular Kapadokya'nın doğa harikaları arasında mücadele etti. Dereceye giren sporculara ödülleri verildi.

Nevşehir'de bu yıl ilk kez düzenlenen Kapadokya Rallisi'nin kazananı GMG Racing Rally takımından Subaru Impeza STI ile Gürol Baranlı ve Alperen Tetik ikilisi oldu.

Nevşehir Belediyesi'nin ev sahipliğinde, Gençlik ve Spor Bakanlığı, Nevşehir Valiliği, Türkiye Otomobil Sporları Federasyonu ve Başkent Turing Spor Kulübü işbirliğinde düzenlenen Kapadokya Rallisi tamamlandı. Toplam 61 kilometrelik toprak etapta gerçekleştirilen ralliye 24 otomobil katıldı. Sabah erken saatlerde startı verilen rallide, sporcular Kapadokya'daki eşsiz doğa harikaları arasında kıyasıya bir mücadele verdi. Yarış sonunda genel klasmanda GMG Racing Rally takımından Gürol Baranlı ve Alperen Tetik birinciliğe ulaştı.

Yarışmada dereceye giren tüm sporcuları tebrik ettiğini belirten Nevşehir Belediye Başkanı Rasim Arı, "Uzun süreli bir hazırlık sonucu bugün gerçekten muhteşem bir organizasyon gerçekleştirdik. Doğa harikası Kapadokya'nın büyüleyici atmosferinde, gençlere motor sporlarını sevdirecek bir organizasyona imza attık. Umarım bundan sonra bu ralliyi Türkiye Şampiyonası olarak gerçekleştiririz" dedi.

Yarışmada dereceye giren sporculara kupaları Nevşehir Vali Yardımcısı Mücahit Öztürk, Nevşehir Belediye Başkanı Rasim Arı, Büyük Birlik Partisi (BBP) Genel Başkan Yardımcısı Türker Yörükçüoğlu ve Başkent Turing Kulübü Başkanı Erdem Öksüz tarafından verildi.

Kapadokya Rallisi'nde derece girenler şu şekilde oluştu:

"Genel Klasman

1- Gürol Baranlı-Alperen Tetik

2- Ömer Gür-Aras Dinçer

3- Orçun Nural-Süleyman Terzioğlu

Kategori 1

1- Michele Blardi-Çiğdem Tümerkan

2- Hande Erdoğan-İbrahim Yılmaz

3- Hasan Yücel Büyüksan-Ceyda Özdemir

Kategori 2

1- Uğur Kaban-Melih Uygur

2- Eren Durmaz-Murat Yılmaz

Kategori 3

1- Ömer Gür-Aras Dinçer

2- Ömer Faruk Çabuk-Burak Koçoğlu

3- Murat Çetin-Derya Ulus

Kategori 4

1- Gürol Baranlı-Alperen Tetik

2- Orçun Nural-Süleyman Terzioğlu

3- Hakan Akman-Muhammed Mataracı

Kadın Pilot

1- Hande Erdoğan

Kadın Co-Pilot

1- Derya Ulus

2- Hilal Olgun

3- Çğdem Tümerkan"

Kaynak: Demirören Haber Ajansı / Spor

Kapadokya Nevşehir Spor Otomobil Spor Güncel Haberler

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