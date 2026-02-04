Kante'yi Fener'e getirmek için Cumhurbaşkanı Erdoğan'a ulaşan isim ortaya çıktı
N'Golo Kante transferinin çıkmaza girdiği süreçte Cumhurbaşkanı Erdoğan'a ulaşan ismin Fenerbahçe Yönetim Kurulu Üyesi Ömer Topbaş olduğu ve kritik temasın transferin önünü açtığı ortaya çıktı.
- Fenerbahçe Yönetim Kurulu Üyesi Ömer Topbaş, N'Golo Kante transferinin tıkanması üzerine Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'a ulaşarak destek talebinde bulundu.
- Cumhurbaşkanı Erdoğan, Suudi Arabistan Veliaht Prensi Muhammed bin Selman ile yaptığı görüşmede Kante transferini iletti ve Prens Selman sürecin yeniden ele alınması talimatını verdi.
- Prens Selman'ın talimatı sonrası N'Golo Kante'nin Fenerbahçe'ye transferi kısa sürede sonuçlandı.
Süper Lig devi Fenerbahçe'nin gece yarısı kadrosuna kattığı dünya yıldızı N'Golo Kante transferinin perde arkasındaki kritik detay netleşti. Transferin çıkmaza girdiği anda Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'a ulaşan ismin kim olduğu ortaya çıktı.
KRİTİK TEMAS ÖMER TOPBAŞ'TAN GELDİ
Gazeteci Burak Doğan'ın haberine göre Fenerbahçe Yönetim Kurulu Üyesi Ömer Topbaş, Kante transferinin tıkanmasının ardından devreye girdi. Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın Suudi Arabistan'a gerçekleştireceği ziyaret öncesinde heyete ulaşan Topbaş, yaşanan süreci doğrudan aktararak destek talebinde bulundu.
SÜREÇ CUMHURBAŞKANI ERDOĞAN'A ARZ EDİLDİ
Aktarılan bilgilere göre konu bizzat Cumhurbaşkanı Erdoğan'a arz edildi ve Kante transferinde yaşanan sorunlar detaylarıyla anlatıldı. Erdoğan, heyetler arası görüşmeler öncesinde dosyayı gündemine aldı.
PRENS SELMAN'A RİCA, TRANSFERDE DÜĞÜM ÇÖZÜLDÜ
Cumhurbaşkanı Erdoğan, Suudi Arabistan Veliaht Prensi Muhammed bin Selman ile yapılan görüşmede Kante transferi konusunu doğrudan iletti. Prens Selman, bu rica üzerine sürecin yeniden ele alınması talimatını El İttihad Kulübü ve Suudi Futbol Federasyonu'na verdi. Bu gelişmenin ardından transfer kısa sürede sonuçlandı.