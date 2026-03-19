Fransa'dan Kante'ye iyi, Guendouzi'ye kötü haber

Fransa'dan Kante'ye iyi, Guendouzi'ye kötü haber Haber Videosunu İzle
Fransa'dan Kante'ye iyi, Guendouzi'ye kötü haber
Fenerbahçeli futbolcu N'Golo Kante, Fransa'nın Brezilya ve Kolombiya ile yapacağı hazırlık maçlarının kadrosuna çağrıldı. Matteo Guendouzi ise kendisine aday kadroda yer bulamadı.

Fransa Milli Takımı'nın ABD'de Brezilya ve Kolombiya ile yapacağı hazırlık maçlarının aday kadrosu resmen belli oldu.

KANTE KADRODA, GUENDOUZI YOK

Fransızlar, 26 Mart'ta Brezilya, 29 Mart'ta ise Kolombiya ile karşı karşıya gelecek. Fransa Milli Takımı Teknik Direktörü Didier Deschamps, bu maçlar için kadroyu belirledi. Fenerbahçe'nin tecrübeli orta saha oyuncusu N'Golo Kante de kadroda yer aldı. Bir diğer sarı-lacivertli futbolcu Matteo Guendouzi kadroya dahil edilmedi.

Kante'ye iyi, Guendouzi'ye kötü haber

Fransa Milli Takımı'nın kadrosunda şu isimler yer alıyor:

Kaleciler: Lucas Chevalier (PSG), Mike Maignan (Milan), Brice Samba (Rennes)

Defans: Lucas Digne (Aston Villa), Malo Gusto (Chelsea), Lucas Hernandez (PSG), Theo Hernandez (Al Hilal), Pierre Kalulu (Juventus), Ibrahima Konate (Liverpool), William Saliba (Arsenal), Dayot Upamecano (Bayern Münih)

Orta saha: Eduardo Camavinga (Real Madrid), N'Golo Kante (Fenerbahçe), Manu Kone (Roma), Adrien Rabiot (Milan), Aurelien Tchouameni (Real Madrid), Warren Zaire-Emery (PSG)

Forvet: Maghnes Akliouche (Monaco), Rayan Cherki (Manchester City), Ousmane Dembele, Desire Doue (PSG), Hugo Ekitike (Liverpool), Randal Kolo Muani (Tottenham), Kylian Mbappe (Real Madrid), Michael Olise (Bayern Münih), Marcus Thuram (Inter)

Cemre Yıldız
Haberler.com
ABD'nin yere göre sığdıramadığı 5 ülke: Gurur duyuyoruz
Savaşın 20. gününde tarihi rest: Sizi bu topraklara gömeceğiz
Komşuda savaş korkusu: Halk, ürün stoklamaya başladı
Bu nasıl bir acıdır? Babanın çaresizce çırpınışları kahretti
Yemek yerken ölümden döndüler, mekan sahibi "Doğal afet" dedi
Sahaya giren ikinci topu dışarı attı! İyiliği pahalıya patladı
Bayram ikramiyesi alacaklar dikkat! SGK "Asla" diyerek uyardı
Otomotiv devi kapış kapış satılan modelin üretimini durdurdu
Yemek yerken ölümden döndüler, mekan sahibi "Doğal afet" dedi
Kriz büyüyor! İran'dan dünyanın kilit noktası için yeni hamle
Telefon duvar kağıdı bomba! Her gören ''Aferin Arda!'' diyor