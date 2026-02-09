Haberler

Kante oynuyor mu? Fenerbahçe-Gençlerbirliği maçının 11'leri belli oldu

Güncelleme:
Süper Lig'in 21. haftasında Fenerbahçe ile Gençlerbirliği karşılaşacak. Karşılaşmanın ilk 11'leri belli oldu.

  • Fenerbahçe'nin Süper Lig 21. hafta maçında Gençlerbirliği ile karşılaşacağı.
  • Fenerbahçe'nin ilk 11'inde Kante, Asensio ve Talisca yer alıyor.
  • Gençlerbirliği'nin ilk 11'inde Koita, Oğulcan ve Dele-Bashiru yer alıyor.

Zirve yarışını sürdüren Fenerbahçe, Süper Lig'in 21. haftasında sahasında başkent ekibi Gençlerbirliği ile karşı karşıya gelecek.

MAÇ SAAT 20.00'DE

Chobani Stadı'nda saat 20.00'de başlayacak müsabakayı, hakem Ali Şansalan yönetecek. Mücadele beIN Sports'tan canlı olarak yayınlanacak. Karşılaşmanın VAR koltuğunda Eren Özyemişcioğlu oturacak.

İLK 11'LER

Fenerbahçe: Ederson, Semedo, Çağlar, Oosterwolde, Mert, Kante, Guendouzi, Nene, Asensio, Kerem, Talisca.

Gençlerbirliği: Velho, Pereira, Goutas, Zuzek, Thalisson, Oğulcan, Dele-Bashiru, Göktan, Tongya, Metehan, Koita.

Cemre Yıldız
Haberler.com / Spor
