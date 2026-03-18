Kanoyla suda değil, Erciyes'te kar üzerinde süzüldüler

Kayseri'de bir grup sporcu, nehir, göl veya denizde yapılan kanoyla Erciyes Kayak Merkezi'nde kar üstünde kayarak farklı bir heyecan yaşadı.

Zamantı Kano ekibi, Tomarza ilçesinde ağaçların arasından akan Zamantı Irmağı'nda yaptıkları kanoyu, bu sefer Türkiye'nin en önemli kış sporları ve turizm merkezlerinden Erciyes Dağı'nın zirvesine taşıdı.

Ekiptekiler, güvenli bir bölgeye kar motorlarıyla götürdükleri kanolarla kar üzerinde kayarak farklı bir etkinliğe imza attı.

Su yerine kar üzerinde süzülen sporcuların kullandığı kanolar bazen devrildi, kimi zaman da küçük çaplı kazalar yaşandı.

Kayak ve snowboard eğitmeni İbrahim Köse, AA muhabirine, kanoyu Erciyes'te deneyimlemekten mutlu olduklarını söyledi.

Vali Gökmen Çiçek'in destekleriyle Kayseri'de su sporlarının büyük ivme kazandığını belirten Köse, Tomarza ilçesinde kano sporunun güzel bir aktivite olarak ziyaretçilere sunulduğunu dile getirdi.

Köse, nehirde kayak yaparken Erciyes'te kano fikrinin aklına geldiğini, böylece harekete geçtiğini anlattı.

Kayak ve kano sporunu ilk kez birlikte deneyimlediklerini ifade eden Köse, "Ekibimle böyle bir aktivite planladık. 'Madem suda kano yapıyoruz, karda neden olmasın.' dedik. Aktiviteyi güvenli alanda yaptık. Çok güzel oldu ve çok eğlendik. Erciyes Kayak Merkezi'ne de bir değer katacağını, iyi bir tanıtım olacağını düşünüyoruz." şeklinde konuştu.

"Bu kadar eğlenceli olacağını hiç düşünmedik"

Beklentilerinin üzerinde heyecan yaşadıklarını belirten Köse, şunları kaydetti:

"Yazın Tomarza ilçesindeki Zamantı Irmağı'nda yapılan nehir kanosunu Erciyes'e taşıyarak güzel bir aktivite ortaya çıkardık. Erciyes'e bir değer katacağını düşündük. Güzel bir aktivite ortaya çıktı. Ekibimle çok uğraştık. Umarım herkes beğenir. Katkıda bulunanlara çok teşekkür ederim. Bütün güvenlik önlemlerimizi alarak pist dışı yerde bu etkinliği yaptık. 6 arkadaş burada hazırlandık. 3 kano ve 2 snowboardla ortaya güzel aktivite çıkardık. Bu kadar eğlenceli olacağını hiç düşünmedik ama gerçekten karın üzerinde de kano yapılıyormuş. Bunu da ispatlamış olduk."

"İki sporu birleştirmiş olduk"

Ekip üyesi Cengizhan Yolcu da uzun zamandır suda yaptıkları kanoyu kar üzerinde deneyimlemenin çok güzel duygu olduğunu dile getirdi.

Farklı bir aktivite yaptıklarını anlatan Yolcu, "Bu kadar eğlenceli olacağını hiç tahmin etmedik. En keyifli taraflarından bir tanesi düşüşler oldu. Tabii güvenlik tedbirlerimizi almıştık. Çok keyifliydi, çok hızlıydık. Yıllardır kanoyla uğraşmamıza rağmen Erciyes'te bu kadar güzel olabileceğini tahmin edemiyorduk. İki sporu birleştirmiş olduk. Erciyes'imizde kayak ve snowboard dışında kanoyla kaymayı deneyimlemiş olduk." dedi.

Kaynak: AA / Müzahim Zahid Tüzün
