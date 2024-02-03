Üye Girişi
Haberler

Kanarya hata yapmadı! Fenerbahçe, Antalyaspor'u deplasmanda devirdi

Geniş Video İzle
Güncelleme:
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş
Abone Ol

Fenerbahçe, Süper Lig'in 24. haftasında Antalyaspor'u deplasmanda Cengiz Ünder'in ve Batshuayi'nin kaydettiği gollerle 2-0 yendi. Sarı-lacivertliler, averaj fazlasıyla liderliğini sürdürdü.

Fenerbahçe Trendyol Süper Lig'in 24. haftasında deplasmanda Antalyaspor ile karşı karşıya geldi.

MAÇ ÇOK HIZLI BAŞLADI

Kıran kırana geçen mücadelenin ilk yarısında iki takım oyuncuları da oldukça tempolu oynadı.

Kanarya hata yapmadı! Fenerbahçe, Antalyaspor'u deplasmanda tek golle devirdi

CENGİZ'DEN İNANILMAZ GOL

Maçın 42. dakikasında Fenerbahçe'nin yıldızı Cengiz Ünder sahneye çıktı. Ayak içiyle uzak köşeye topu gönderen Cengiz takımını 1-0 öne geçirdi.

Kanarya hata yapmadı! Fenerbahçe, Antalyaspor'u deplasmanda devirdi

HELTON FRİKİKTE GEÇİT VERMEDİ

Fenerbahçe, 52. dakikada rakip kaleyi cepheden gören bir noktadan serbest vuruş kazandı. Serbest vuruşta topun başına Cengiz Ünder geçti. 26 yaşındaki futbolcunun etkili serbest vuruşunda kaleci Helton gole izin vermedi.

Kanarya hata yapmadı! Fenerbahçe, Antalyaspor'u deplasmanda devirdi

BONUCCI OYUNDA

Fenerbahçe Teknik Direktörü İsmail Kartal, maçın son dakikalarında savunma güvenliği için Leonardo Bonucci'yi oyuna aldı. Sarı-lacivertlilerde Sebastian Szymanski kenara geldi.

Kanarya hata yapmadı! Fenerbahçe, Antalyaspor'u deplasmanda devirdi

BATSHUAYI FİŞİ ÇEKTİ

Fenerbahçe'de 90+5. dakikada sahneye çıkan Michy Batshuayi çok şık bir vuruşla skoru 2-0 yaptı ve sarı-lacivertliler Antalya'dan 3 puanla ayrıldı.

Kaynak: Haberler.com / Spor

Antalyaspor Fenerbahçe Spor Haberler

Bakmadan Geçme

Ajax - PSV maçı hangi kanalda, saat kaçta? Ajax - PSV maçı nereden izlenir? Gönül Dağı 125. Bölüm CANLI İZLE! Gönül Dağı yeni bölüm FULL İZLE! Gönül Dağı dizisi CANLI YAYIN! Mali - Fildişi Sahili maçı hangi kanalda, saat kaçta? Mali - Fildişi Sahili maçı nereden izlenir? 5 Şubat okullar tatil mi 2024? 5 Şubat okullar yarım gün mü, tam gün mü olacak? Kabine Toplantısı ne zaman? Yeni Kabine Toplantısı saat kaçta, hangi tarihte yapılacak? Kabine Toplantısı Öğretmen atamaları! Başak Demirtaş aday mı? Başak Demirtaş İBB adayı oldu mu, olacak mı? Antalyaspor - Fenerbahçe maçı kaç kaç? Antalyaspor - Fenerbahçe maçı bitti mi, ilk yarı mı, ikinci yarı mı? Antalyaspor - Fenerbahçe maçı hakemi kim? Antalyaspor - Fenerbahçe maçı hakemi hangi takımlı? ANTALYASPOR – FENERBAHÇE CANLI: Antalyaspor – Fenerbahçe maçı nereden, nasıl izlenir? Antalyaspor Fenerbahçe canlı yayın linki! Antalyaspor - Fenerbahçe maçı hangi kanalda, saat kaçta? Antalyaspor - Fenerbahçe maçı nereden izlenir? ANTALYASPOR - FENERBAHÇE KADROSU: Antalyaspor - Fenerbahçe kadrosu ilk 11 belli oldu mu? Newcastle - Luton Town maçı hangi kanalda, saat kaçta? Newcastle - Luton Town maçı nereden izlenir? Brighton - Crystal Palace maçı hangi kanalda, saat kaçta? Brighton - Crystal Palace maçı nereden izlenir? Şanslı Logan konusu nedir? Şanslı Logan filminin oyuncuları kim, oyuncu kadrosunda kimler var? HATAY TOKİ KURA ÇEKİMİ SONUÇLARI: Hatay deprem konutları kura çekimi sonuçları nereden bakılır, öğrenilir?
1000

Yorumlar (1)

Sinan Meydan:

Yalan değil Antalya atacak diye tırstım Batman’in golüne kadar

6
1
yanıtYanıtla
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.
title