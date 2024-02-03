Kanarya hata yapmadı! Fenerbahçe, Antalyaspor'u deplasmanda devirdi

Fenerbahçe Trendyol Süper Lig'in 24. haftasında deplasmanda Antalyaspor ile karşı karşıya geldi.

MAÇ ÇOK HIZLI BAŞLADI

Kıran kırana geçen mücadelenin ilk yarısında iki takım oyuncuları da oldukça tempolu oynadı.

CENGİZ'DEN İNANILMAZ GOL

Maçın 42. dakikasında Fenerbahçe'nin yıldızı Cengiz Ünder sahneye çıktı. Ayak içiyle uzak köşeye topu gönderen Cengiz takımını 1-0 öne geçirdi.

HELTON FRİKİKTE GEÇİT VERMEDİ

Fenerbahçe, 52. dakikada rakip kaleyi cepheden gören bir noktadan serbest vuruş kazandı. Serbest vuruşta topun başına Cengiz Ünder geçti. 26 yaşındaki futbolcunun etkili serbest vuruşunda kaleci Helton gole izin vermedi.

BONUCCI OYUNDA

Fenerbahçe Teknik Direktörü İsmail Kartal, maçın son dakikalarında savunma güvenliği için Leonardo Bonucci'yi oyuna aldı. Sarı-lacivertlilerde Sebastian Szymanski kenara geldi.

BATSHUAYI FİŞİ ÇEKTİ

Fenerbahçe'de 90+5. dakikada sahneye çıkan Michy Batshuayi çok şık bir vuruşla skoru 2-0 yaptı ve sarı-lacivertliler Antalya'dan 3 puanla ayrıldı.