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Dünya Kupası'nda Kanada Katar'ı farklı mağlup etti, Meksika son 32 turuna yükselmeyi garantiledi

Dünya Kupası'nda Kanada Katar'ı farklı mağlup etti, Meksika son 32 turuna yükselmeyi garantiledi
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2026 FIFA Dünya Kupası grup aşamasında Kanada, Katar'ı 6-0 mağlup ederek tarihindeki ilk galibiyetini aldı; Meksika ise Güney Kore'yi 1-0 yenerek son 32 turuna yükselmeyi garantiledi.

2026 FIFA Dünya Kupası grup aşamasında oynanan karşılaşmalarda Kanada, Katar'ı 6-0 mağlup ederken, Meksika ise Güney Kore'yi 1-0 yenerek puanını 6 yaptı ve son 32 turuna yükselmeyi garantiledi.

2026 FIFA Dünya Kupası grup aşamasında heyecan devam ediyor. B Grubu ikinci maçında ev sahibi Kanada, taraftarı önünde Katar'ı 6-0 yenerek Dünya Kupası tarihindeki ilk galibiyetini elde etti. BC Place Stadı'nda oynanan karşılaşmada Kanadalılar baştan sona üstün bir performans sergilerken, Jonathan David hat-trick yaparak gecenin yıldızı oldu. Kanada'nın golleri 16. dakikada Cyle Larin, 29, 45+3 ve 90+2. dakikada Jonathan David, 64. dakikada Nathan Saliba, 75. dakikada Mohammed Manai'den (k.k) geldi. Katar'da 33. dakikada Homam Ahmed ve 54. dakikada ise Assim Madibo kırmızı kart gördü. Bu sonuçla Kanada puanını 4'e yükselterek B Grubu'nda son maç öncesi önemli avantaj yakaladı. Katar ise ikinci maçından da puansız ayrılarak gruptan çıkma umutlarını büyük ölçüde yitirdi.

Meksika, Güney Kore'yi tek golle geçti, son 32 turunu garantiledi

A Grubu ikinci maçında ev sahibi Meksika, Güney Kore'yi 1-0 mağlup etti. Guadalajara Stadı'ndaki mücadelede Meksika'nın galibiyet golü 50. dakikada Luis Romo'dan geldi. Bu sonuçla puanını 6'ya yükselten Meksika, A Grubu'nda liderliği garantileyerek Dünya Kupası'nda son 32 turuna yükselen ilk takım oldu. Güney Kore ise 3 puanda kaldı ve gruptan çıkma umutlarını son hafta oynayacağı Güney Afrika karşılaşmasına taşıdı. - İSTANBUL

Kaynak: İhlas Haber Ajansı
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