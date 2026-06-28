Haberler

Futbol: 2026 FIFA Dünya Kupası

Güncelleme:
Facebook'da Paylaş Twitter'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş Google News'de Paylaş

2026 FIFA Dünya Kupası son 32 turunda Kanada, Güney Afrika'yı 90+2. dakikada Eustaquio'nun golüyle 1-0 mağlup ederek adını son 16 turuna yazdırdı. Kanada, çeyrek finale yükselmek için Hollanda-Fas eşleşmesinin galibiyle 4 Temmuz'da karşılaşacak.

Stat: Los Angeles

Hakemler: Joao Pedro Pinheiro, Bruno Jesus, Luciano Maia (Portekiz)

Güney Afrika : Williams, Modiba, Mbokazi, Mudau, Okon, Mokoena, Sithole, Appollis, Mofokeng (Dk. 46 Mbatha), Maseko (Dk. 86 Moremi), Makgopa (Dk. 86 Rayners)

Kanada : Crepeau, Johnston, Cornelius, Bombito (Dk. 59 Fougerolles), Laryea, Eustaquio, Millar (Dk. 70 Shaffelburg), Saliba (Dk. 59 Sigur), Jonathan David, Oluwaseyi (Dk. 70 Promise David), Buchanan (Dk. 75 Alphonso Davies)

Gol: Dk. 90+2 Eustaquio ( Kanada )

Sarı kartlar: Dk. 54 Saliba, Dk. 67 Sigur ( Kanada )

LOS 2026 FIFA Dünya Kupası son 32 turu ilk maçında, turnuvanın ev sahiplerinden Kanada, Güney Afrika'yı 1-0 mağlup ederek adını son 16 turuna yazdırdı.

Kanada'ya turu getiren golü, 90+2. dakikada Eustaquio attı.

Kanada, son 16 turunda Hollanda- Fas eşleşmesinin galibiyle 4 Temmuz'da karşı karşıya gelecek. Houston'da oynanacak çeyrek finale yükselme maçı, TSİ 20.00'de başlayacak.

İlk yarıda savunma güvenliğini önde tutan iki ekip, geliştirdikleri hızlı ataklarla etkili olmaya çalıştı. Kanada 44. dakikada ilk yarının en net fırsatını yakaladı. Sağ kanattan kullanılan kornerde altıpas önünde Bombito kafayı vurdu, Güney Afrika savunmasında Modiba topu çizgiden çıkardı. Ardından oluşan karambolde Buchanen yakın mesafeden sert vurdu, bu kez de kaleci Williams gole izin vermedi.

İkinci yarıda da etkili ataklar Kanada'dan geldi. 65. dakikada Oluwaseyi kaleciyle karşı karşıya kaldı, ceza sahası içinden şutunda, kaleciden sekip yükseklik kazanan topa altıpas içinde David vurmak istedi, son anda araya giren Mbokazi topu kornere yolladı.

Kanada maçın son anlarında aradığı golü buldu. 90+2. dakikada Güney Afrika ceza sahası önünde topla buluşan Eustaquio'nun sağ çaprazdan şutunda meşin yuvarlak ağlara gitti.

Güney Afrika kalecisi Ronwen Williams'ın zaman zaman oyunu yavaşlatma çabaları tribündeki taraftarların ıslıklı protestosuna sebep oldu. Taraftarlar, karşılaşmada verilen su molalarına da tepki gösterdi.

Los Angeles'taki karşılaşmayı FIFA Başkanı Gianni Infantino da tribünden takip etti. Mücadeleyi 69 bin 237 taraftarın izlediği duyuruldu.

Kaynak: AA / Hilmi Sever
Kılıçdaroğlu'nun yuhalandığı görüntülere CHP'den yalanlama: Montajlandı

Cenazedeki görüntülere CHP'den yalanlama: Montajlandı
Haberler.com
500

Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.

Aziz Yıldırım'dan Skriniar'ın transferi için kesin karar

Aziz Yıldırım'dan rest: Onun ayrılığına izin vermem
Yüksekova'da 28 kilo uyuşturucuyla yakalanan doktor tutuklandı

28 kilo uyuşturucuyla yakalandı, tutuklanan kişinin mesleği şoke etti
15 yaşındaki çocuğun kullandığı otomobil motosiklete çarptı, sürücü ağır yaralandı

Küçücük çocuğun yol açtığı facia anbean kamerada
Nükleer zirve gitti, Hürmüz zirvesi geldi! ABD ve İran, Katar'da masaya oturacak

Nükleer zirve gitti, Hürmüz zirvesi geldi! Yeniden masaya oturacaklar
Meksika dalgası yapan kadın, bir anlık dikkatsizliği sonucu hayatının şokunu yaşadı

Bir anlık dikkatsizliği sonucu hayatının şokunu yaşadı
Dünya Kupası'na veda eden Güney Kore'de kriz: Cumhurbaşkanı soruşturma emri verdi

Dünya Kupası'na veda sonrası kriz: Cumhurbaşkanı soruşturma emri verdi
Dünyaca ünlü yıldızdan kötü haber: 10-12 ay sahalardan uzak kalacak

Dünyaca ünlü yıldızdan kötü haber: 10-12 ay sahalardan uzak kalacak