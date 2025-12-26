AK Parti Gaziantep Milletvekili Bozgeyik: 'Gaziantep sporla büyüyor'

AK Parti Gaziantep Milletvekili Bünyamin Bozgeyik, Kamil Ocak Spor Salonu'nun hizmete açılması dolayısıyla yaptığı açıklamada, "Gaziantep spor yatırımları ile büyüyor, sporla güçleniyor" dedi.

AK Parti Gaziantep Milletvekili Bünyamin Bozgeyik, kentte yapımı tamamlanarak hizmete giren Kamil Ocak Kapalı Spor Salonu ve diğer spor yatırımları ile ilgili değerlendirmelerde bulundu.

"Şehrimize nitelikli tesisler kazandırıyoruz"

Gençlerin daha iyi şartlarda yetişmesi için her türlü imkanların seferber edildiğini belirten Milletvekili Bünyamin Bozgeyik, bu anlamda spor yatırımlarının büyük önem taşıdığına dikkat çekti. Bozgeyik, "Gaziantep'imiz ve gençlerimiz için geleceği planlayarak imzasını attığımız eserleri bugün bir bir hizmete açmanın, gençlerimizin hayallerini gerçeğe dönüştüren, genç yeteneklerimize ve ulusal ve uluslararası müsabakalara ev sahipliği yapacak nitelikli tesisleri şehrimize kazandırmanın haklı mutluluğunu yaşıyoruz" dedi.

Kamil Ocak Spor Salonu'nun, Gaziantep'in düşman işgalinden kurtuluşunun yıldönümünde açılmasının ayrı bir anlamı ve önemi olduğunu da belirten Milletvekili Bozgeyik, "Gaziantep'i spor kenti yapma vizyonunun somut bir yansıması olarak, ilk günden itibaren büyük bir kararlılık ve titizlikle takip ettiğimiz Gaziantep Kamil Ocak Spor Salonu'nun açılışını, Gençlik ve Spor Bakanımız Osman Aşkın Bak ve il protokolümüzün katılımlarıyla gerçekleştirdik. Açılışımızı daha da anlamlı kılan ise rahmetli hayırsever iş insanı, kıymetli hemşerimiz Ahmet Mukdat Ziylan anısına düzenlenen 4. Gazi Oyunları'nın startını vererek, hem Kamil Ocak'ın hem de Ahmet Mukdat Ziylan'ın aziz hatıralarını sporla, gençlikle ve gelecekle buluşturmuş olmamızdır" ifadelerini kullandı.

"Gaziantep sporla büyüyor, sporla güçleniyor"

Milletvekili Bozgeyik, "Atılan güçlü imzalar sayesinde, Gençlik ve Spor Bakanlığımızın şehrimize kazandırdığı vizyoner yatırımlar ve Mehmet Muharrem Kasapoğlu ile Osman Aşkın Bak'ın ortaya koyduğu kararlı irade neticesinde Gaziantep bugün sporla büyüyen, sporla güçlenen bir şehir kimliğine kavuşmuştur. Masada atılan her imza, sahada milyonlarca gencin hayaline dönüşmüş, atılan her adım, başarıya yürüyen bir neslin önünü açmıştır. Bu süreçte emeği geçen herkese gönülden teşekkür ediyor, Gaziantep için spor şehri hedefi doğrultusunda dün olduğu gibi bugün de taşın altına bedenimizi koymaya devam edeceğimizi bir kez daha ifade ediyoruz" diye konuştu.

Yapımı tamamlanarak hizmete açılan Kamil Ocak Spor Salonu 3 bin 800 seyirci kapasitesi ile basketbol, voleybol ve hentbol başta olmak üzere tüm salon sporlarına ev sahipliği yapacak. - GAZİANTEP