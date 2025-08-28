Kalliopi Teyze, Samsunspor Maçı İçin Bafra'ya Geldi

YUNANİSTAN'da yaşayan Kalliopi Papadopoulou (87), Samsunspor'un UEFA Avrupa Ligi Play-Off turunda Panathinaikos ile oynayacağı maç öncesi Samsun'a geldi. Memleketi Bafra'yı ziyaret eden Papadopoulou, "Bizim gönlümüz hep Türkiye'de, Samsun'da. Burada olmak benim için tarifsiz bir mutluluk" dedi.

Yunanistan'ın Nea Karvali bölgesinde yaşayan ve Samsun Bafralı olan Kalliopi Papadopoulou, Samsunspor'un UEFA Avrupa Ligi Play-Off turunda Panathinaikos ile oynayacağı maçı seyretmek için Samsun'a geldi. İYİ Parti Genel Başkan Yardımcısı İmren Nilay Tüfekci'nin davetiyle kente gelen Kalliopi, memleketi Bafra'nın Kapıkaya Mahallesi'ni ziyaret ederek, mahalle muhtarı Fahri Bozok'un misafiri oldu. Samsunspor sevgisi nedeniyle bu özel karşılaşmayı yerinde izlemek için Samsun'a geldiğini söyleyen Kalliopi, "Benim kanım burayı çok çekiyor. Çocuklarım Türkiye'ye gelmek istediğinde onlara, 'beni de götürürseniz beraber gideriz' diyorum. Samsunspor'u çok seviyorum, bu maç için geldim. Hepimiz kardeşiz, aramızda vize olmamalı. Burada 2 günde gördüğümü, Yunanistan'da görmedim" diye konuştu.

'MEMLEKET HASRETİMİ GİDERDİM'

Yunanistan'daki yaşadıkları bölgeye 'yeni Bafra' adını verdiklerini belirten Kalliopi Papadopoulou, "Bizim gönlümüz hep Türkiye'de, Samsun'da. Burada olmak benim için tarifsiz bir mutluluk. Hem memleket hasretimi giderdim hem de Samsun'un sokaklarında dolaşarak ailemin izlerini görme fırsatı buldum. Samsun'a geldiğim için çok gururlu ve heyecanlıyım. Burada geçirdiğim her an hem geçmişimi hatırlattı hem de bu şehrin ve kırmızı-beyazlıların benim için ne kadar özel olduğunu bir kez daha gösterdi. Samsun'a gelmek hem gönül hem de ruh için unutulmaz bir deneyim oldu" dedi.

'SAMSUNSPOR MAÇI VESİLE OLDU'

İYİ Parti Genel Başkan Yardımcısı İmren Nilay Tüfekçi, Kalliopi'nin hikayesine sosyal medya aracılığıyla ulaştıklarını ifade ederek, "Kalliopi teyzenin videosunu izlediğimde kan çekti. Bizde de muhacirlik olduğu için çok etkilendim. Daha sonra Soner Hoşoğlu aracılığıyla ulaştık. Samsunspor maçı vesile oldu ve Kalliopi teyzenin hem baba ocağına gelmesine hem de kırmızı-beyazlı renklere olan sevgisini yerinde göstermesine yardımcı olduk. O da hepimizin kardeş olduğunu söyledi" diye konuştuk.