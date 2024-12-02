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Kalespor, Kayseri Yolspor'u 2-1 Yenerek Hafta Sonu Güldü

Kalespor, Kayseri Yolspor'u 2-1 Yenerek Hafta Sonu Güldü
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Kayseri Şemsettin Atasun A Grubu'nda Kalespor, ligin 8. haftasında Kayseri Yolspor'u 2-1 yenerek zor bir sürecin ardından galip geldi. Gol perisi ise Muhammet Akçiçek ve Dursun Erdem'in ayaklarından geldi.

Kayseri Şemsettin Atasun A Grubu ekiplerinden Kalespor, ligin 8. haftasında Kayseri Yolspor'u 2-1 yenerek haftalar sonra kazanmasını bildi.

Stat: Argıncık Stadı 2 Nolu Saha

Hakemler: İbrahim İmrağ, Şule Öztürk, Ahmet Hakan Güder

Kalespor: Yiğit Karaca, Yusuf Tükel, Samet Çadır, Bayram Kılıç, A.Kadir Baykaldı, Mehmet Gençoğlu, Mükremin Bayrak, Arda İlhan (Hüseyin A. Kurtuluş dk. 60), Dursun Erdem, Ömer Demir (A. Kerim Demirci dk. 20), Muhammet Akçiçek

Kayseri Yolspor: Samet Uyumaz, Mustafa Karakaya, Emir Talha Orhan (Muhammet Gazi Öztürk dk. 23), Berkcan Atay, Hasan Adıgüzel, Ali Şener, İbrahim Moussa Bozarı, Abdullah Budak, Selami Güneş, Muhammet Ali Taş, Hanifi Can Söğüt

Goller: Muhammet Akçiçek (Dk. 9), Dursun Erdem (Dk. 18) (Kalespor), Abdullah Budak (Dk. 78) (Kayseri Yolspor)

Kırmızı Kart: Hanifi Can Söğüt (Dk. 22) (Kayseri Yolspor) - KAYSERİ

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / Spor
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