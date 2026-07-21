Manisa FK kalecisi Orhan Kurşun Karacabey'le imzaladı
1. Lig ekibi Manisa FK'nın kalecisi Orhan Kurşun, 2. Lig Kırmızı Grup takımı Karacabey Belediyespor ile 3 yıllık sözleşme imzaladı.
1'inci Lig ekiplerinden Manisa Futbol Kulübü'nün kalecisi Orhan Kurşun'un yeni adresi belli oldu. 24 yaşındaki file bekçisi 2'nci Lig Kırmızı Grup ekibi Karacabey Belediyespor'a gitti. Orhan, Bursa temsilcisi ile 3 yıllık sözleşme imzaladı. Geçen sezon 3'üncü Lig ekibi Kırşehir SK'da forma giyen Orhan Kurşun, 19 maça çıkıp bin 710 dakika süre aldı.
Kaynak: Demirören Haber Ajansı