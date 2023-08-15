Kahramanmaraş'ta Yaz Spor Okulları Çocuklara Eğlenceli ve Sosyal Bir Yaz Sunuyor

Kahramanmaraş Büyükşehir Belediyesi'nin düzenlediği Yaz Spor Okulları'nda çocuklar 25 farklı branşta spor yaparak sosyalleşiyor ve eğlenceli zaman geçiriyor. Ücretsiz olarak düzenlenen spor okullarında basketbol, voleybol, güreş, taekwondo, karate, jimnastik, halter, geleneksel okçuluk, masa tenisi, atletizm, badminton, tenis, futbol, satranç ve atıcılık gibi branşlarda eğitim veriliyor. Yüzme kursları ise en çok ilgi görenler arasında yer alıyor.

Kahramanmaraş'taki Yaz Spor Okulları'nda, 25 farklı branşta düzenlenen eğitimlerle çocuklar bir yandan spor yaparken, bir yandan da sosyalleşiyor ve eğlenceli zaman geçiriyor.

Kahramanmaraş Büyükşehir Belediyesi'nin deprem sonrası çocuklarda meydana gelebilecek travmaları en aza indirmek ve çocukları spora yönlendirmek için hayata geçirdiği Yaz Spor Okulları'nda eğitimler devam ediyor. Gençlik ve Spor İl Müdürlüğü iş birliğiyle ücretsiz olarak düzenlenen spor okullarında katılımcılara; basketbol, voleybol, güreş, taekwondo, karate, jimnastik, halter, geleneksel okçuluk, masa tenisi, atletizm, badminton, tenis, futbol, satranç ve atıcılık gibi toplam 25 farklı branşta eğitim veriliyor. Çocukların en çok ilgi gösterdiği kurslardan birisi de yüzme oldu. Büyükşehir belediyesi tesislerinde uzman eğitmenler tarafından verilen eğitimlerle farklı stillerde yüzmeyi öğrenen gençler, bir taraftan da sosyalleşiyor ve eğlenceli zaman geçiriyor. Eğitimlerin kişisel gelişimlerine çok büyük katkı sağladığını belirten çocuklar, emeği geçen herkese teşekkür etti. - KAHRAMANMARAŞ