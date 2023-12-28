Kahramanmaraş'ta İş Kadını Futbol Takımı Kurdu

Kahramanmaraş'ta yaşayan iş insanı Dilek Bozdağ, kendi kurduğu futbol takımının hem kurucu başkanlığını yapıyor hem de gençlerin kötü alışkanlıklardan uzak durup spora yönelmesi için çaba sarf ediyor.

Kahramanmaraş'ta yaşayan Dilek Bozdağ, Kahramanmaraş futboluna yeni bir soluk getirdi. 6 Şubat depremi sonrası binbir zorlukla kurulan ve temmuz ayında faaliyetlerine başlayan Döngele Bozdağspor Kulübü'nün kurucu başkanlığını yapan İş Kadını Dilek Bozdağ, kadınların futbol alanında daha fazla yer alması ve sporunun gelişmesini sağlamak için önemli bir adım attı.

Kahramanmaraş futbol tarihinde ilk kez kadın başkan olarak görev yapan Dilek Bozdağ, amatörde mücadele eden Döngele Bozdağspor'un yeni sezonda başarılı olabilmesi için takım antrenmanlarını her gün yerinde takip ediyor. Sporculara hem başkanlık, hem annelik hem de ablalık yapan Bozdağ, aynı zamanda gençlerin kötü alışkanlıklardan uzak durması için de büyük çaba sarf ediyor.

Daha önce futboldan anlamadığını ancak yakınlarının kendisini yeşil sahalara çektiğini söyleyen Dilek Bozdağ, ilk başlarda fahri gönüllü olduğunu ancak şimdilerde ise yönetici olarak yeşil sahalara indiğini ifade etti. Kahramanmaraş futboluna yeni bir soluk getiren Bozdağ, en büyük hedeflerinin ise takımını üst liglerde faaliyet göstermesi olduğunu söyledi.

"Bu saatten sonra hep varım"

Sporun içinde kadınların yöneticilik alanında daha fazla yer almaları gerektiğini ifade eden Bozdağ, "Biraz çekiniyordum ilk başlarda başladığımda ama şimdi çok farklı bir yerlere geçti. Çocuklarla birlikte olduğum ve onlarla ilgilendiğim için çok mutluyum. Bir yerlerden çekmek için ilk başlarda bu işlere başladım ama şimdi çok farklıyız. Şu an 100 ile 150 kişilik öğrencim var, on numara çocuklarım. Seviyorum artık bu işleri yapmayı ve başka bir şey bu. Bu saatten sonra da hep varım, hiç çekinmeyi de düşünmüyorum. Elimden geldiğince çocuklar için daha farklı şeyler de yapmak istiyorum" dedi.

"En büyük yerlerde biz varız"

Sezon başı öncesinde hedeflerinin en büyük yerlerde olmak istediğini söyleyen Döngele Bozdağspor Başkanı Bozdağ, "Daha yükseklere çıkmak bizim hedefimiz. Öğrencilerim çok kaliteliler, yetiştiğim kadar yetişmeye çalışacağım. Bundan sonra da farklı yerlere getireceğim onları. En büyük yerlere de çıkmak hedefimiz. Bundan sonra en büyük yerde biz varız" diye konuştu. - KAHRAMANMARAŞ